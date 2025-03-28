Karabük’te Ramazan Bayramı Süresince Ulaşım Ücretsiz - Son Dakika
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Karabük’te Ramazan Bayramı Süresince Ulaşım Ücretsiz

Karabük’te Ramazan Bayramı Süresince Ulaşım Ücretsiz

Karabük Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirdi. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, bu uygulamanın bayram ruhuna uygun bir dayanışma ortamı oluşturmayı amaçladığını belirtti.

28.03.2025 16:15  Güncelleme: 16:17
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Karabük Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın talimatıyla uygulamaya alınan karar çerçevesinde Karabük Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen otobüs ve minibüsler, 3 günlük bayram süresi boyunca tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, yalnızca Karabük Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Vatandaşların herhangi bir belge ya da başvuru yapmasına gerek kalmadan araçlardan doğrudan faydalanabileceği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Bayramlar, birlik ve beraberliğin en yoğun hissedildiği özel günlerdir. Bu güzel günlerde hemşehrilerimizin ulaşımla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadan sevdiklerine kavuşabilmeleri için şehir içi toplu taşıma araçlarımızı ücretsiz hale getirdik. Karabük'te bayramın ruhuna yakışır bir dayanışma ve paylaşım ortamı oluşturmak en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük’te Ramazan Bayramı Süresince Ulaşım Ücretsiz - Son Dakika

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