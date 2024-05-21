Karabük'te Türk Mutfağı Haftası Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Karabük'te Türk Mutfağı Haftası Paneli Düzenlendi

Karabük\'te Türk Mutfağı Haftası Paneli Düzenlendi

Karabük'te Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen panelde 'Destinasyonun Çekiciliğini Arttırmada Türk Mutfak Kültürünün Yeri ve Önemi' konusu ele alındı. Panelde konuşmacılar Türk mutfağının sağlıklı ve ekonomik bir turizm aracı olduğunu vurguladılar.

21.05.2024 18:35
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Karabük'te Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen panelde 'Destinasyonun Çekiciliğini Arttırmada Türk Mutfak Kültürünün Yeri ve Önemi' konusu ele alındı.

Safranbolu Turizm Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen panelde Dr. Öğretim Üyesi Sibel Ayyıldız, TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkan Yardımcısı Şebnem Urgancıoğlu ve Şef Osman Mahir Balıkçı konuşmacı olarak yer aldı.

Birçok besin grubunu içinde barındırdığı için Türk mutfağı kültürünün sağlıklı olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Sibel Ayyıldız, Akdeniz mutfağının önemli liderlerinden bir tanesinin Türk mutfağı olduğunu söyledi.

Ayyıldız, "Akdeniz mutfağının sağlık konusundaki etkisini hepimiz biliyoruz. Sağlıklı beslenme konusunda mutfak kültürleri oldukça önemlidir. Uluslararası paydaşlar artık mutfak kültürünü turizmin önemli bir parçası olarak görmekte ve bir ekonomi aracı olarak kullanmakta. Çünkü mutfak kültürlerinin getirisi artık fark edildi" dedi.

TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkan Yardımcısı Şebnem Urgancıoğlu da Türk mutfağının destinasyonların çekiciliğini artırmada son yıllarda önem kazandığını ifade etti.

Panele, Vali Yardımcısı Erol Özkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı ve ilgililer katıldı.

"Türk Mutfağı Haftası" kentte 3 gün sürecek etkinliklerle kutlanacak. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Ekonomi, Karabük, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

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