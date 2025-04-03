Karabük\'ün 88. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Karabük'ün kuruluşunun 88. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

Karabük Demir Çelik Fabrikalarının da temelinin atıldığı 3 Nisan 1937 tarihinin anısına '3 Nisan' kutlamaları başladı. Demir Çelik Lisesi önünden kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik Yenişehir Atatürk Anıtına kadar devam etti.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz tarafından 3 Nisan Kutlama Komitesi adına Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Gerçekleştirilen programa Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve D. Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, KARDEMİR yöneticileri ve çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 3 Nisan'ın önemine değinerek şunları söyledi: "Yeni cumhuriyetimizi iktisadi ekonomik anlamda güçlendirip cumhuriyetin inşasında başrol oynamıştır. Demir çelik fabrikaları çelik üretiminin yanı sıra ülkenin her kesiminden gelen insanlara yönelik kurduğu sosyal tesisler, sinema ve spor kulüpleriyle kent kültürüne adapte etmiş ve geleceğin Karabük'ün temellerini atmıştır."

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ise "3 Nisan 1937 cumhuriyetimizin genç ve dinamik yapısının sanayinin gücüyle şekillenmeye başladığı insan emeği ve alın terinin demirle buluştuğu tarihsel dönüm noktasıdır. Çeltik tarlalarındaki toprağın KARDEMİR'in ilk üretim alanına dönüşmesi yalnızca Karabük'ün değil ülkemizin ekonomik kalkınma yolunda attığı ilk adımlardan olmuştur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından folklor gösterisi yapılırken, El Sanatları Stantının açılışı da protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. - KARABÜK