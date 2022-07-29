Bisiklet çaldığı iddia edilen 12 yaşındaki çocuğu yere yatırarak gözaltına almışlardı! Polisler şimdi de aileye dava açtı

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde meydana gelen olayda polis ekipleri, 12 yaşındaki Miraç Akgün'ün kullandığı bisikleti çalıntı olduğu iddiasıyla durdurmak istedi. Bisikleti alınmaya çalışılan çocuk, kaçırılacağını zannedip korkup direnmeye başlayınca polis ekiplerince zorla yere yatırılarak gözaltına alındı. Arbede sırasında yaralanan çocuğun ailesi, hastaneden darp raporu alarak polislerden şikayetçi oldu.

POLİSLER AİLEYE DAVA AÇTI

Yargıya intikal eden olayın ilk duruşmasında 'kovuşturmaya yer yoktur' kararının verilmesi üzerine ailenin avukatı itiraz etti. Olayın üzerinden 7 ay geçtikten sonra polis ekipleri 'hakaret ve tehdit' ettikleri gerekçesiyle 12 yaşındaki çocuğun babası Ferhat ve amcası Tarık Akgün'den davacı oldu.

"OĞLUMUN BU YARALARI TEKRARDAN DEPREŞTİ"

Açılan dava ile neye uğradıklarını şaşıran baba Ferhat Akgün, "İki gün önce öğrendik ki polislerden biri ben ve kardeşim hakkında hakaret ve tehdit davası açmışlar. Bu olay bizi gerçekten derinden yaraladı. Sonuçlanmamış bir mahkeme varken bunu yapmaları bizi derinden yaraladı. Oğlumun bu yaraları tekrardan depreşti" dedi.

"BACAK KADAR ÇOCUKTAN ÖZÜR MÜ DİLEYECEĞİZ"

Akgün, olay günü polislerin oğlundan özür dilemelerini istediklerini belirterek, "Fakat polisler 'Bacak kadar çocuktan özür mü dileyeceğiz' diye karşılık verdiler. Daha sonra kaymakam ve vali bey evimizi ziyaret ederek özürlerini ilettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kaymakam ve vali bey bizden özür dilerken, polisin maddi çıkar gözetmesi hiç hoş değil" diye konuştu.

KÜÇÜK ÇOCUK HALA OLAYIN ETKİSİNDE

12 yaşındaki Miraç Akgün ise, aylar geçmesine rağmen olayın travmasını yaşamaya devam ettiğini ifade ederek, dışarı çıkarken korktuğunu, yanına yaklaşan araç gördüğünde panik yaptığını söyledi.