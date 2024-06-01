Karabük Üniversitesi Afet Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi Aldı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Afet Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi Aldı

Karabük Üniversitesi Afet Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi Aldı

Karabük Üniversitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde "Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi" almaya hak kazandı. Lisans belgesi, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a teslim edildi. Bu lisans, üniversitenin bölgedeki afet risklerine karşı daha etkin ve hızlı müdahale edebilmesine imkan tanıyacak ve kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir rol üstlenecektir.

01.06.2024 15:26
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Karabük Üniversitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde "Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi" almaya hak kazandı.

Karabük Üniversitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında lisans belgesi almaya hak kazandı. "Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Şenol Ayyıldız tarafından Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a teslim edildi.

Rektör Kırışık, lisans belgesi tesliminden sonra Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Şenol Ayyıldız, KBÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Gürsoy, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kayabaşı, TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Erhan Eren ile afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, kentsel dönüşümde Karabük Üniversitesinin üstleneceği rol ele alındı.

Lisans alımının üniversitenin bölgedeki afet risklerine karşı daha etkin ve hızlı müdahale edebilmesine imkan tanıyacağını belirten Rektör Kırışık, bu lisansın üniversiteye, yerel yönetimlere ve bölge halkına hizmet etme kapasitesini artıracağını vurguladı.

Rektör Kırışık, "Karabük Üniversitesi olarak, ülkemizin depreme dayanıklı ve güvenli yapılarla donatılması sürecine katkı sağlayacak olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu lisans, teknik bilgi birikimimizi ve akademik gücümüzü sahaya yansıtarak, toplumumuzun güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olacaktır" dedi.

İl Müdürü Ayyıldız ise, Karabük Üniversitesinin lisans almasıyla bölgedeki afet risklerine karşı daha bilinçli ve planlı çalışmalar yapılacağını ifade etti.

6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılan Karabük Üniversitesinin "Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi" ile birlikte bölgedeki riskli yapıların tespit edilmesi, güçlendirilmesi ve gerekirse dönüştürülmesi süreçlerinde önemli rol oynaması bekleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi Afet Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi Aldı - Son Dakika

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