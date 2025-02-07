Karabük Üniversitesi ve ASELSAN İş Birliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi ve ASELSAN İş Birliğini Güçlendiriyor

Karabük Üniversitesi ve ASELSAN İş Birliğini Güçlendiriyor

KBÜ, ASELSAN ile yerli teknoloji projelerine devam ediyor, yüksek çözünürlüklü ekranlar geliştiriyor.

07.02.2025 17:27
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Savunma sanayisinde yenilikçi ve milli projeleriyle öne çıkan Karabük Üniversitesi, ASELSAN ile iş birliklerini güçlendiriyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve ASELSAN, yerli teknoloji geliştirme alanındaki ortak çalışmalarına devam ediyor. Askeri amaçlı yüksek çözünürlüklü ekranların yerli ve milli olarak üretilmesi konusunda devam eden iş birliği çerçevesinde ince film transistör arkapanel (TFT backplane) teknolojisinin geliştirilmesi ve prototip üretimi Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezinde (MARGEM) KBÜ'lü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Anutgan ve Prof. Dr. Tamila Anutgan tarafından yürütülüyor.

Bu çerçevede ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı, Aviyonik ve Güdüm Sistemleri Sektör Başkanı Murat Karataş ve beraberindeki heyet Karabük Üniversitesini ziyaret ederek bu konudaki yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

ASELSAN heyeti, ziyaret sırasında ilk olarak KBÜ Senato Salonu'nda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ile Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ve ilgili akademisyenlerle idari yöneticilerin yer aldığı toplantıya katıldı. Toplantıda projenin mevcut durumu, teknik detayları ve gelecekteki hedefleri ele alındı.

Toplantının ardından ASELSAN ekibi, proje bünyesinde kurulan araştırma laboratuvarı ve teknik altyapıyı detaylı olarak inceledi. ASELSAN heyeti, üniversitenin teknik kabiliyetlerinden ve araştırma altyapısından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Görüşmeler sırasında, Karabük Üniversitesi ile ASELSAN arasındaki iş birliğinin genişletilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Teknoloji, Aselsan, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi ve ASELSAN İş Birliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

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