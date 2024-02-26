Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında 2024 yılı Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek,, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse,İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, DSİ 123.Şube Şefi Gökhan Gündoğan Karayolları 153. Şube Şefi Emre Bekir Yazıcı, elektrik dağıtım şirketi Karabük İşletme Müdürü İbrahim Turan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürü Ahmet Işık ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.
Son yapılan toplantıda alınan kararların gözden geçirildiği programda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emre Erakçaoğlu tarafından bir sunum yapıldı.
Sunumda; 112 Acil Çağrı Merkezinin 2022 ve 2023 yılı çalışmaları, tanıtım ve eğitim faaliyetleri, farkındalık etkinlikleri hakkında Valimiz Mustafa Yavuz'a ve toplantıya katılanlara bilgi verildi.
Toplantıda, İçişleri Bakanlığı Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonunun almış olduğu kararların uygulamalarına ilişkin yürütülen çalışmalar da değerlendirildi. - KARABÜK
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