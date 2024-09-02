Karabük-Zonguldak Kara Yolunda Feci Kaza: 2 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
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Karabük-Zonguldak Kara Yolunda Feci Kaza: 2 Ölü, 23 Yaralı

Karabük-Zonguldak Kara Yolunda Feci Kaza: 2 Ölü, 23 Yaralı

Karabük-Zonguldak kara yolunda bir yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Gökçebey mevkiinde meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yol kazaya neden oldu. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

02.09.2024 17:30
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TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK) - Karabük- Zonguldak kara yolunda tomruk yüklü kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Zonguldak kara yolu Gökçebey mevkiinde meydana geldi. Bartın'dan Erzurum'a giden yolcu otobüsü Gökçebey mevkiinde 37 HB 447 plakalı tomruk yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yol nedeni ile meydana geldiği bilgisine ulaşılan kazada ilk belirlemelere göre sürücüler yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, yol trafiğe kapandı.

Kaza yerine gelerek kısa bir açıklama yapan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Otobüste 21 yolcu 3 mürettebat toplam 24 kişi var. Bartın Erzurum seferini yapan bir otobüs. Şu anda bütün yaralılar az önce en son sıkışan iki yolcu tahliye edildi. Çok şükür sağlık durumları iyi" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karabük-Zonguldak Kara Yolunda Feci Kaza: 2 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika

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