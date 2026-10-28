Karabüklü Erdem Belder, 103 kilometreyi 13,5 saatte Cumhuriyet'e armağan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karabüklü Erdem Belder, 103 kilometreyi 13,5 saatte Cumhuriyet'e armağan etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Karabüklü Erdem Belder, 103 kilometreyi 13,5 saatte Cumhuriyet\'e armağan etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Karabüklü Erdem Belder, 103 kilometreyi 13,5 saatte Cumhuriyet\'e armağan etti
Haber Videosu

Karabüklü 17 yaşındaki Erdem Belder, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için Yeniçağa'dan Safranbolu'ya 103 kilometre koştu. Yaklaşık 13,5 saatte tamamlayan Belder, 50. kilometrede zorlansa da ağabeyi ve arkadaşının desteğiyle hedefine ulaştı.

Karabüklü 17 yaşındaki Erdem Belder, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Bolu'nun Yeniçağ ilçesinden Safranbolu'ya 103 kilometre koştu.

Yaklaşık üç ay önce ağabeyi Alper Belder ve bir arkadaşıyla sohbet ederken ortaya çıkan fikir üzerine koşuya hazırlanan Erdem Belder, rotasını Safranbolu Eski Çarşı'da tamamlayacak şekilde planladı.

Yeniçağa ilçesinden koşuya başlayan Belder, su ve kısa dinlenme molalarıyla yaklaşık 13,5 saatte hedeflediği 103 kilometreyi tamamladı.

Yaklaşık 7 yaşından bu yana atletizm ve bisikletle ilgilendiğini belirten Belder, son dönemde ultra koşulara yoğunlaştığını, asıl spor dalının ise bisiklet olduğunu söyledi.

Koşunun hazırlık sürecinde ağabeyi ve arkadaşının kendisine destek olduğunu anlatan Belder, 50. kilometrede fiziksel olarak zorlandığını ve devam etmekte güçlük çektiğini ifade etti.

Ağabeyi ve arkadaşının kendisini motive ederek koşuyu tamamlamasını sağladığını dile getiren Belder, onların desteği olmasaydı hedefini gerçekleştiremeyebileceğini kaydetti.

Belder, koşusunu Cumhuriyet'e armağan ettiğini belirterek, "103 yıl önce bize bir Cumhuriyet armağan edildi. Biz de bu Cumhuriyet'i korumak ve sahiplenmekle mükellefiz. Ben de bu 103 kilometrelik koşumu Cumhuriyet'e armağan ediyorum ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Her 10 kilometrede bir destek noktası kurduk"

Erdem Belder'in ağabeyi Alper Belder de kardeşini başarısından dolayı tebrik etti.

Koşu boyunca kardeşinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını anlatan Alper Belder, her 10 kilometrede bir yiyecek ve su desteği sağlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturduklarını bildirdi.

Yaklaşık 13 saat boyunca kardeşini takip ettiklerini ve ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini aktaran Alper Belder, koşunun özellikle ilerleyen kilometrelerinde psikolojik açıdan zorlandığını belirtti.

Alper Belder, kardeşinin Cumhuriyet'in 103. yılı için başladığı koşuyu tamamlaması amacıyla elinden gelen desteği verdiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
SafranboluGüncelYerelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
Mustafa Sarıgül’den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar... Mustafa Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
11:12
Takım ona emanet İşte Fenerbahçe’nin geçici hocası
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:47:36. #7.12#
SON DAKİKA: Karabüklü Erdem Belder, 103 kilometreyi 13,5 saatte Cumhuriyet'e armağan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei