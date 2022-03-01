Karacabey Aşevi ihtiyaç sahipleri yararına çalışıyor - Son Dakika
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Karacabey Aşevi ihtiyaç sahipleri yararına çalışıyor

01.03.2022 12:33
Karacabey Aşevi ihtiyaç sahipleri yararına çalışıyor

Mudanya Sahil Güvenlik ve Bandırma Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonla Karacabey'de ele geçirilen ve yasa dışı olarak avlanan deniz ürünleri, Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması hedefiyle Karacabey Belediyesi Aşevine teslim edildi.

Mudanya Sahil Güvenlik ve Bandırma Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonla Karacabey'de ele geçirilen ve yasa dışı olarak avlanan deniz ürünleri, Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması hedefiyle Karacabey Belediyesi Aşevine teslim edildi.

Karacabey Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ve günlük bin 100 kişiye sıcak yemek yardımı veren aşevi, vatandaşların da bağışlarıyla bu organizasyonunu aralıksız sürdürüyor. Son olarak, Mudanya Sahil Güvenlik ve Bandırma Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonla Karacabey'de ele geçirilen ve yasa dışı olarak avlanan deniz ürünleri, Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması hedefiyle Karacabey Belediyesi Aşevine teslim edildi.

Deniz ürünleri, Karacabey Belediyesi Aşevi ekiplerince ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Kurulduğu günden bugüne aşevimiz ilçemizdeki hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile faaliyetlerini başarılı şekilde sürdürüyor. Gıdadan giysiye, ev eşyasından hastane ulaşımına kadar, çeşitli alanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet veren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu konuda titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak da yasa dışı yollarla avlandığı tespit edilen deniz ürünleri, sahil güvenlik ekiplerince İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilmişti. İlçe Tarım Müdürü Davut Aytek de, bu ele geçirilen balıkların belediyemize bağlı olarak hizmet veren Aşevine getirilmesini sağladı. Böylelikle bu ürünler ziyan olmayıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yararına olacak şekilde değerlendirilmiştir. İlçe Tarım Müdürlüğüne bu kapsamda teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

Karacabey Aşevi ihtiyaç sahipleri yararına çalışıyor

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Karacabey Belediyesi, Sahil Güvenlik, Karacabey, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karacabey Aşevi ihtiyaç sahipleri yararına çalışıyor - Son Dakika


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