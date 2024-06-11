Karacabey Belediye Başkanı, minik Zehra'nın hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Karacabey Belediye Başkanı, minik Zehra'nın hayalini gerçekleştirdi

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kumbarasında biriktirdiği bisiklet parasını SMA hastası Kıvanç için bağışlayan minik Zehra'nın hayalini gerçekleştirdi.

11.06.2024 09:59
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Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kumbarasında biriktirdiği bisiklet parasını SMA hastası Kıvanç için bağışlayan minik Zehra'nın hayalini gerçekleştirdi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı geçtiğimiz hafta Hacı Ahmediye Onur İlköğretim 2.Sınıf Öğrencisi olan, Zehra Bediha Karakaş ile buluştu. Bandırma'da yaşayan SMA hastası Kıvanç Karan Sönmez'in tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına Karacabey halkı da duyarsız kalmayarak çeşitli platformlarda destek oldu.

Bunların içerisinde en anlamlısı ise Karacabeyli minik Zehra'dan geldi. Yıllardır hayalini kurduğu bisiklet için kumbarasında para biriktiren Zehra Karakaş, SMA hastası Kıvanç'a destek olabilmek adına tüm birikimini tedavi için bağışladı. İlçe kamuoyunda büyük yankı uyandıran minik Zehra'nın bu takdire şayan davranışına, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'da kayıtsız kalmayarak önceki gün kendisini okulunda ziyaret etti.

Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada Zehra'nın annesi Sebile Karakaş ve okul müdürü Erbay Köse Başkan Karabatı'yı karşıladı. Karabatı ziyarette yapmış olduğu açıklamada, "Merhametli ve paylaşmayı bilen çocuklarımızın yetişmesi bizlerin geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Bu anlamlı bağış ile herkese örnek olan, yüreği büyük kendisi küçük Zehra kızımıza gönülden teşekkür ediyorum. Minicik bir bedende kocaman bir yürek olan Zehra'mıza yıllardır hayalini kurduğu bisikleti Karacabey Belediyesi olarak hediye ediyoruz. Yavrumuzu böyle duyarlı yetiştiren ailesine ve öğretmenlerine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bizler kendi kendine yetebilen bir milletiz. Daha önce benzer bir SMA savaşçısı yavrumuzun kampanyasını yine başarıya ulaştırılmıştı. Umuyorum Kıvanç yavrumuzda en kısa zamanda sağlığına kavuşur" dedi.

Mutluluğu gözlerinden okunan minik Zehra ise almış olduğu hediye sonrası Belediye Başkanı Fatih Karabatı'ya teşekkür etti. Yaptığı açıklamada ise, "Bisikletim için para biriktiriyordum. Sonra Kıvanç'ı öğretmenimiz sınıfta bize anlattı. Bende anneme kumbaramı bağışlamak istediğimi söyledim. Annemlerde tamam dedi ve okula getirdik. Sonra bugünde okula geldim ve sana misafir gelecek bisiklet getirecekler dediler. Ben de inanmadım ama bisikletim oldu.' şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Belediye Başkanı, minik Zehra'nın hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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