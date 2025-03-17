Karacabey Belediyesi\'nde İftar Sofrası ve Dayanışma

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ramazan ayı dolayısıyla belediye personeliyle iftar sofrasında bir araya geldi. "Sizlerle gurur duyuyorum" diyen Başkan Karabatı, personelin emeklerine teşekkür ederek, Karacabey'in gelişiminde onların büyük katkısının olduğunu vurguladı. Etkinlik, çalışanların moral ve motivasyonunu artırırken, ekip ruhunu da pekiştirdi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ramazan ayı dolayısıyla belediye personelini iftar sofrasında buluşturdu. Taha Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen iftar organizasyonu, belediye personelinin yoğun katılımıyla renkli anlara sahne oldu. Başkan Karabatı, bu anlamlı etkinlikte çalışanlarla bir araya gelerek hem Ramazan ayının bereketini paylaştı, hem de personelin emeklerine teşekkür etti.

İftar programında, belediye personelinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Bora Akın ve A. Celal Gürer, Özel Kalem Müdürü Mehtap Önler ve birim müdürleri de hazır bulundu. Saatler öncesinden hazırlıkları tamamlanan salonda, Belediye Başkan Fatih Karabatı iftar öncesi bir konuşma gerçekleştirdi. Karacabey'in gelişimi ve halka sunulan hizmetlerin kalitesinden övgüyle bahseden Karabatı, bu başarının ardındaki en büyük gücün belediye personeli olduğunu vurguladı.

"Sizlerle gurur duyuyorum," diyerek sözlerine başlayan Başkan Karabatı, "Karacabey'de başım dik gezebiliyorsam bu sizlerin sayesindedir. Her birinizin emeği, özverisi ve gayreti, ilçemizi daha yaşanabilir bir yer haline getiriyor. Birlikte çalıştığımız bu yolda, sizin desteğinizle daha nice güzel işlere imza atacağız." ifadelerini kullandı. Karabatı, personelin fedakarca çalıştığını ve halkın teveccühünü kazanmada onların rolünün büyük olduğunu sözlerine ekledi.

İftar yemeği, samimi bir atmosferde geçti. Yemek sonrası yapılan sohbetlerde, personel ile başkan arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğu bir kez daha gözlendi. Organizasyonun, çalışanların moral ve motivasyonunu artırmayı hedeflediği kadar, ekip ruhunu pekiştirme amacını da taşıdığı vurgulandı. Öte yandan, bu tür etkinliklerin geleneksel hale getirilerek önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtilirken, Başkan Fatih Karabatı'nın liderliğinde, Karacabey Belediyesi'nin dayanışma ve hizmet odaklı çalışmalarına devam edeceği mesajı verildi. - BURSA