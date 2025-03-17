Karacabey Belediyesi'nde İftar Sofrası ve Dayanışma - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karacabey Belediyesi'nde İftar Sofrası ve Dayanışma

Karacabey Belediyesi\'nde İftar Sofrası ve Dayanışma

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ramazan ayı dolayısıyla belediye personeliyle bir araya gelerek iftar sofrasında birliktelik ve dayanışma mesajları verdi. Etkinlikte çalışanların emeklerine vurgu yaparak, ekip ruhunun önemine dikkat çekti.

17.03.2025 12:32  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ramazan ayı dolayısıyla belediye personeliyle iftar sofrasında bir araya geldi. "Sizlerle gurur duyuyorum" diyen Başkan Karabatı, personelin emeklerine teşekkür ederek, Karacabey'in gelişiminde onların büyük katkısının olduğunu vurguladı. Etkinlik, çalışanların moral ve motivasyonunu artırırken, ekip ruhunu da pekiştirdi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ramazan ayı dolayısıyla belediye personelini iftar sofrasında buluşturdu. Taha Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen iftar organizasyonu, belediye personelinin yoğun katılımıyla renkli anlara sahne oldu. Başkan Karabatı, bu anlamlı etkinlikte çalışanlarla bir araya gelerek hem Ramazan ayının bereketini paylaştı, hem de personelin emeklerine teşekkür etti.

İftar programında, belediye personelinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Bora Akın ve A. Celal Gürer, Özel Kalem Müdürü Mehtap Önler ve birim müdürleri de hazır bulundu. Saatler öncesinden hazırlıkları tamamlanan salonda, Belediye Başkan Fatih Karabatı iftar öncesi bir konuşma gerçekleştirdi. Karacabey'in gelişimi ve halka sunulan hizmetlerin kalitesinden övgüyle bahseden Karabatı, bu başarının ardındaki en büyük gücün belediye personeli olduğunu vurguladı.

"Sizlerle gurur duyuyorum," diyerek sözlerine başlayan Başkan Karabatı, "Karacabey'de başım dik gezebiliyorsam bu sizlerin sayesindedir. Her birinizin emeği, özverisi ve gayreti, ilçemizi daha yaşanabilir bir yer haline getiriyor. Birlikte çalıştığımız bu yolda, sizin desteğinizle daha nice güzel işlere imza atacağız." ifadelerini kullandı. Karabatı, personelin fedakarca çalıştığını ve halkın teveccühünü kazanmada onların rolünün büyük olduğunu sözlerine ekledi.

İftar yemeği, samimi bir atmosferde geçti. Yemek sonrası yapılan sohbetlerde, personel ile başkan arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğu bir kez daha gözlendi. Organizasyonun, çalışanların moral ve motivasyonunu artırmayı hedeflediği kadar, ekip ruhunu pekiştirme amacını da taşıdığı vurgulandı. Öte yandan, bu tür etkinliklerin geleneksel hale getirilerek önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtilirken, Başkan Fatih Karabatı'nın liderliğinde, Karacabey Belediyesi'nin dayanışma ve hizmet odaklı çalışmalarına devam edeceği mesajı verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey Belediyesi, Fatih Karabatı, Karacabey, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi'nde İftar Sofrası ve Dayanışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervasyona “erkek fazla“ iptali Otele para cezası verildi Rezervasyona "erkek fazla" iptali! Otele para cezası verildi
Husiler’den Trump’ın “cehennem“ tehdidine kanlı tabutla yanıt Husiler'den Trump'ın "cehennem" tehdidine kanlı tabutla yanıt
Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı
Emeklilikte yaş değişiyor mu İşte milyonları ilgilendiren yeni formül Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül
Zirvede büyük fark var Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı
Dedikodular doğru çıktı Nesrin Cavadzade’nin set aşkı gerçek oldu Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade'nin set aşkı gerçek oldu
Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin
2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi 2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi

13:10 Husiler’den Trump’ın “cehennem“ tehdidine kanlı tabutla yanıt Husiler'den Trump'ın "cehennem" tehdidine kanlı tabutla yanıt
13:08 Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
13:03 Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
12:41 Emeklilikte yaş değişiyor mu İşte milyonları ilgilendiren yeni formül Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül
21:13 Husilerden ABD’ye misilleme Uçak gemisine saldırdılar Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar
21:06 Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi
20:24 ABD Savunma Bakanı: Yemen’deki saldırılar devam edecek ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek
20:08 Afrin’de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti Afrin'de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
19:56 Cevdet Yılmaz, Suriye’ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı
19:34 Nobel Ekonomi Ödüllü psikolog Kahneman ’yardımlı intihar’ ile yaşamına son verdi Nobel Ekonomi Ödüllü psikolog Kahneman 'yardımlı intihar' ile yaşamına son verdi
19:11 Celal Şengör’ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki
19:09 Gazze Şeridi’nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı Gazze Şeridi'nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 14:10:48. #7.11#
SON DAKİKA: Karacabey Belediyesi'nde İftar Sofrası ve Dayanışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.