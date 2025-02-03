Karacabey Belediyesi\'nden Öğrencilere Yarı Yıl Etkinlikleri

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Karacabey Belediyesi, öğrencilerin yarı yıl tatilini dolu dolu geçirmesi için bir dizi etkinlik hazırladı. 20 Ocak 2025'te başlayan ve 3 Şubat 2025'e kadar devam eden sömestr programları, Atatürk Kültür Parkı Ergün Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Belediye tarafından düzenlenen; tiyatrolar, sirk ve Bubble şovlar, çocuk oyunları, atölye çalışmaları gibi çok sayıda etkinliklerle çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. 3 Şubat'a start alan 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde tüm öğrencilere başarılar dileyen Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

Karabatı'dan teşekkür ve devamlılık mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, etkinlikler hakkında yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak ve onlara keyifli anlar yaşatmak için düzenlediğimiz bu etkinlikler, sadece bir tatil eğlencesi değil, aynı zamanda önemli bir öğrenme fırsatıdır. Bu tür programları gelecekte de sürdüreceğiz. Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve destek veren ailelerimize teşekkür ediyorum." dedi. - BURSA