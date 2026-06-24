Karacabey'de afet risk çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Karacabey'de afet risk çalıştayı düzenlendi

Karacabey\'de afet risk çalıştayı düzenlendi
24.06.2026 17:46  Güncelleme: 17:48
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Karacabey Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, ilçenin deprem, taşkın ve iklim değişikliği gibi afetlere karşı dirençliliği için yol haritası belirlendi. Kamu, akademi ve STK temsilcileri bir araya gelerek 15 öncelikli eylem üzerinde uzlaştı.

Karacabey Belediyesi ile Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde düzenlenen "İlçe Odaklı Afet Risk Azaltma Çalıştayı", kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşları bir araya getirdi.

Çalıştayda Karacabey'in deprem, taşkın, sel, iklim değişikliği kaynaklı afetler ve endüstriyel riskler karşısındaki mevcut durumu değerlendirilirken, ilçenin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için uygulanacak yol haritası da şekillendirildi. Atatürk Kültür Parkı Ergün Koç Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Karacabey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Cumhuriyet Başsavcısı Hilmi Kahveci, Bursa AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştay kapsamında oluşturulan çalışma masalarında Karacabey'in afetlere karşı mevcut durumu tüm yönleriyle ele alındı. Özellikle deprem riski üzerine yapılan değerlendirmelerde ilçenin zemin yapısı, aktif fay hatlarına yakınlığı, hızlı yapılaşma süreçleri ve afet senaryoları masaya yatırıldı. Katılımcılar, risk azaltma çalışmalarının güçlendirilmesi, zemin etütlerinin daha etkin şekilde denetlenmesi ve deprem izleme istasyonlarının artırılması konusunda görüş birliğine vardı. Ayrıca ilçenin kırılgan bölgeleri ve ana ulaşım arterlerine ilişkin eylem planları geliştirilirken, gelecekteki yerleşim ve gelişim planlamalarında zemin şartları daha uygun alanların öncelikli değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Meteorolojik ve iklim değişikliğine bağlı afetler başlığında ise Karacabey'in çok havzalı taşkın riski, kıyı fırtınaları, kuraklık ve tarımsal üretime yönelik tehditler değerlendirildi. Yerel yönetimlerin İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) sürecine daha güçlü entegrasyonunun sağlanması amacıyla 15 öncelikli eylem ve 7 performans göstergesi üzerinde ortak kararlar alındı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bursa AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ise konuşmasında afet yönetiminde önleyici çalışmaların önemine dikkat çekti. Buldan, afet meydana gelmeden önce riskleri belirlemenin ve gerekli hazırlıkları yapmanın can ve mal kayıplarını büyük ölçüde azaltacağını ifade etti.

Karacabey'in sahip olduğu coğrafi, tarımsal ve sanayi potansiyeli nedeniyle farklı afet türleriyle karşı karşıya kalabildiğini belirten Buldan, çalıştay sonucunda ortaya çıkacak verilerin hem ilçe hem de Bursa ölçeğinde önemli bir yol gösterici olacağını dile getirdi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da afet risklerinin azaltılmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Karacabey'in tarım, sanayi, ulaşım ve doğal zenginlikleriyle Bursa'nın en önemli ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Karabatı, bu güçlü yapının korunabilmesi için afet risklerinin bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Deprem gerçeğinin hiçbir zaman göz ardı edilemeyeceğini belirten Karabatı, güvenli yapılaşma, afet bilinci, eğitim çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyonun büyük önem taşıdığını ifade etti. İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğine dikkat çeken Karabatı, özellikle tarımın merkezi konumundaki Karacabey için kuraklık, taşkın ve aşırı hava olaylarına karşı hazırlıklı olunmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.

Karabatı konuşmasında şu değerlendirmede bulundu;

"Afetlere dirençli şehirler oluşturmak artık bir tercih değil zorunluluktur. Gelecek nesillere daha güvenli, daha hazırlıklı ve daha sürdürülebilir bir Karacabey bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Karacabey Belediyesi olarak afet risklerinin azaltılması, hazırlık çalışmalarının güçlendirilmesi ve toplumda afet bilincinin geliştirilmesi için üzerimize düşen tüm görevleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz."

Programda konuşan Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun ise, afet yönetiminin yalnızca kriz anlarında yürütülen bir süreç olmadığını belirterek, risklerin önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Altun, kamu kurumları, yerel yönetimler, akademik çevreler ve vatandaşların ortak hareket etmesinin afetlere karşı dayanıklılığı artıracağını belirterek, hazırlanan çalışmaların Bursa genelindeki afet risk azaltma politikalarına önemli katkılar sunacağını söyledi.

Gün boyu devam eden çalıştayda uzmanlar, akademisyenler ve kurum temsilcileri tarafından hazırlanan sunumlar gerçekleştirildi. Ardından düzenlenen çalışma masalarında Karacabey'in afet riskleri detaylı şekilde değerlendirilerek çözüm önerileri geliştirildi.

Çalıştay sonunda ortaya çıkan önerilerin Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı'na katkı sunması ve Karacabey'in afetlere karşı daha dirençli bir kent haline gelmesine yönelik yeni projelere zemin oluşturması hedefleniyor. Böylece ilçenin depremden taşkına, iklim değişikliğinden endüstriyel risklere kadar geniş bir yelpazede daha güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanması amaçlanıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey'de afet risk çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

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