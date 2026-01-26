Karacabey'de Kırsal Mahallelere Yeni İmar Planları - Son Dakika
Karacabey'de Kırsal Mahallelere Yeni İmar Planları

26.01.2026 10:50  Güncelleme: 10:54
Karacabey Belediyesi tarafından kırsal mahalleler için hazırlanan yeni imar planları, kapalı kapılar ardında değil mahalle toplantılarıyla vatandaşın bilgisine sunuluyor.

Karacabey Belediyesi tarafından kırsal mahalleler için hazırlanan yeni imar planları, kapalı kapılar ardında değil mahalle toplantılarıyla vatandaşın bilgisine sunuluyor. Sürecin şeffaf, katılımcı ve ranta kapalı yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Karabatı, Yarış Mahallesi'nde anlattığı planlarda; kırsal mahallelere nitelikli hizmeti masaya yatırıldı. Başkan Karabatı, "Bu çalışma tamamen Karacabey'in geleceğine yöneliktir" mesajı verdi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçeye bağlı kırsal mahallelerin geleceğini doğrudan etkileyecek yeni imar planlarını anlatmak, değerlendirmek ve vatandaşların görüşlerini almak amacıyla başlattığı saha buluşmalarını aralıksız sürdürüyor. Programın ikinci durağı olan Yarış Mahallesi, önceki akşam kapsamlı bir bilgilendirme ve istişare toplantısına ev sahipliği yaptı.

Belediyenin teknik ve idari kadrosuyla birlikte mahalle mahalle sahaya inen Başkan Karabatı, hazırlanan yeni imar planlarını yerinde anlatarak sürecin tüm aşamalarını vatandaşlarla yüz yüze paylaşıyor. Karacabey Belediyesi tarafından kırsal mahalleler için hazırlanan imar planlarının; planlı, güvenli, sürdürülebilir ve anlaşılır bir yerleşim düzeni oluşturmayı hedeflediği vurgulanırken, sürecin katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yürütüleceğinin de özellikle altı çiziliyor.

Yarış Mahallesi'nde yoğun katılımlı toplantı

Yarış Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Yarış Mahalle Muhtarı Remzi İlhan, Güngörmez Mahalle Muhtarı Yüksel Cesur, başkan yardımcıları, belediyenin teknik ekipleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Toplantıda; imar planlarının kapsamı, yapılaşma şartları, hak sahipliği, uygulama süreçleri ve izlenecek yol haritası teknik detaylarıyla anlatıldı.

Mahalle sakinleriyle birebir temas kuran Başkan Karabatı, yeni imar planlarının temel amacının kırsal mahallelere daha nitelikli ve sürdürülebilir hizmetler götürmek olduğunu belirtti. Altyapı, ulaşım ve şehirleşme imkan dikkat çeken Karabatı, "Bizim derdimiz, bu imar planları sayesinde sizlere daha kaliteli hizmet sunabilmek. Altyapıdan şehirleşmeye ve sosyal donatılara kadar her imkandan kırsal mahallelerimizin de yararlanmasını istiyoruz. Bunun için mahallelerimizin düzenli ve planlı hale gelmesi gerekiyor. Neyin nerede olduğunun netleşmesi şart" dedi.

"Hukuka aykırı hiçbir süreç yok"

İmar planlarının hukuki zeminde hazırlandığını ve hiçbir şekilde vatandaşın zararına bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Karabatı, sürecin tamamen bilgilendirme ve istişareye dayalı yürütüldüğünü belirtti. Karabatı, "Biz buraya oldubitti yapmak için gelmedik. Mahallenizle ilgili planları çizdik, şimdi size anlatıyoruz. Eğer varsa eleştiriniz, şerhiniz ya da öneriniz, dinlemeye geldik. Belediyemizin kapıları sonuna kadar açık. Gelin, Etüt ve Proje Müdürlüğümüzde tüm detayları en şeffaf haliyle paylaşalım" ifadesini kullandı.

CHP'nin eleştirilerine net yanıt

Başkan Karabatı, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Utku'nun Çavuş Mahallesi ziyareti sonrası yaptığı eleştirilere de değinerek, spekülatif söylemlerin Karacabey'e zarar verdiğini ifade etti. İmar planlarının kesinlikle rant amaçlı olmadığını yineleyen Karabatı, "CHP İlçe Başkanı'nın tam olarak neyi eleştirdiğini anlamış değiliz. Ne planların içeriğiyle ilgili ne de hukuki açıdan somut bir itirazları var. Küçük siyasi hesaplarla yapılan açıklamalara itibar edilmemeli. Bu planları ranta kurban etmemek için bugüne kadar gizli tuttuk. Sizin onay vermediğiniz hiçbir çalışmayı hayata geçirmeyiz. Bu, Karacabey'in geleceğine atılmış çok önemli bir adımdır. Bize güvenin" diye konuştu.

Vatandaş sordu, belediye yanıtladı

Toplantının sonunda Yarış Mahallesi sakinleri, imar planlarını detaylı şekilde inceleyerek merak ettikleri konular hakkında sorular yöneltti. Belediye Başkanı Karabatı ve teknik ekip, tüm soruları ayrıntılı ve açık bir şekilde yanıtladı. Yarış'taki toplantının da Çavuş Mahallesi'nde olduğu gibi verimli geçtiği, mahalle sakinlerinin sürece aktif katılım gösterdiği gözlemlendi.

Kırsal mahalle buluşmaları devam ediyor

Yeni imar planlarına ilişkin kırsal mahalle toplantıları, belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek. Program kapsamında 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de Kedikaya Mahallesi, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Dağkadı Mahallesi ziyaret edilerek ilk etap köy toplantıları tamamlanacak.

Sadece imar değil, tüm sorunlar masaya yatırılıyor

Toplantılar yalnızca imar planlarıyla sınırlı kalmıyor. Başkan Karabatı ve ilgili müdürler; altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevre düzenlemesine, temizlikten sosyal hizmetlere, park ve yeşil alanlardan diğer mahalle taleplerine kadar pek çok konuyu yerinde dinliyor. İletilen sorunlar anında değerlendirilerek çözüm için atılacak adımlar planlanıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey Belediyesi, Yerel Haberler, Karacabey, Yerel, Son Dakika

Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
