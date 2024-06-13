Karacabey'de ulaşım saatleri güncellendi

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Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ Genel Müdürlüğü'ne atanan Fahrettin Beşli'ye gerçekleştirdiği ziyarette ele aldığışehir içi ve şehirler arası ulaşımda saat güncellemesi talebi sonuca ulaştı. Bursa-Karacabey arası otobüs saati 07.00' a çekilirken, şehir içi ulaşımda da ek seferler düzenlendi.

Talepler doğrultusunda, Bursa'dan Karacabey'e çalışmaya gelen ve mevcut sefer saatleri nedeniyle mağdur olduklarını bildiren vatandaşlar için 901 numaralı otobüs hattı, mevcut sefer başlangıç saati 07.30'dan 07.00'a alındı. Aynı zamanda akşam saatlerinde işten veya derslerden dönen öğrenci ve diğer vatandaşlar için 914 ve 912 numaralı şehir içi minibüs hatlarının da çalışma saatleri güncellenerek 22.00' a kadar uzatıldı.

"İlçemize hayırlı olsun"

Belediye Başkanı Fatih Karabatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz ziyaretin olumlu sonuçlandığını görmek ilçemiz adına mutluluk verici. Bu noktada hem Bursa'dan Karacabey' e çalışmak için gelen vatandaşlarımıza zaman kazandırabilmek, hem de şehir içinde akşam hareketliliğini biraz daha uzatarak esnafımıza ve vatandaşımıza yardımcı olabilmek adına önemli bir gelişme sonuçlanmış bulunuyor. Ben bu noktada emeği geçen BURULAŞ Genel Müdürü'müz Sayın Fahrettin Beşli'ye teşekkürlerimi sunuyor ve ilçemize hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA