Karacabey, kadınlarla birlikte çok daha güçlü - Son Dakika
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Karacabey, kadınlarla birlikte çok daha güçlü

08.03.2022 13:33
Karacabey, kadınlarla birlikte çok daha güçlü

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada tüm dünya kadınlarının bu anlamlı günlerini kutlayarak, "Kadim medeniyetimizin her alanında kadınlar, toplumumuzun öncüleri olmuşlardır.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada tüm dünya kadınlarının bu anlamlı günlerini kutlayarak, "Kadim medeniyetimizin her alanında kadınlar, toplumumuzun öncüleri olmuşlardır. Karacabey Belediyesi olarak da kadınlarımızla birlikte Karacabey halkına hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın elinin değdiği her alanda, ilçemize daha güzel hizmetler yapıldığını biliyoruz" dedi.

Karacabey Belediyesi, 'güçlü Karacabey' yolunda kadınlarla birlikte ilçenin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada tüm dünya kadınlarının bu anlamlı günlerini kutlayarak, "Kadim medeniyetimizin her alanında kadınlar, toplumumuzun öncüleri olmuşlardır. Karacabey Belediyesi olarak da kadınlarımızla birlikte Karacabey halkına hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın elinin değdiği her alanda, ilçemize daha güzel hizmetler yapıldığını biliyoruz. Kadın ve erkekler yan yana oldukları zaman başarılı işler ortaya çıkıyor. Biz de bunun bilinciyle, belediye olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların sosyal yaşamda güçlendirilmesi konusunda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Güçlü Karacabey, kadınlarla birlikte çok daha güçlü. Yaşamımızın her alanına değer katan tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Özkan, Dünya Kadınlar Günü kapsamında belediye hizmet binasında çalışan kadınlara da karanfil hediye ederken, hepsinin tek tek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'de 1973-1976 yılları arasında görev yapan Şükran Yemişçioğlu'na da değinirken, "Karacabey için yaptığı hizmetler dolayısıyla kendisini şükranla yad ediyoruz. 50 yıl önce görev yapan bir hanımefendi. Bursa'da şimdiye kadarki tek kadın belediye başkanı. Bu da önemli bir gurur Karacabey'in tarihi açısından. Biz belediye olarak, kadınlarımızla birlikte Karacabey halkına hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye başkan yardımcılarımızdan ikisi kadın. Fen İşleri Müdürlüğümüz, İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz, Emlak İstimlak Müdürlüğümüz, Hukuk Büromuz hanımefendilere emanet. Bunun yanında, meclis üyelerimizde de kadınlarımızla birlikteyiz. Kadın elinin değdiği her alanda, ilçemize daha güzel hizmetler yapıldığını biliyoruz" dedi.

Öte yandan, bu anlamlı günde Emirsultan Mahallesi'nde ikamet eden kadınlar Başkan Özkan ile bir araya gelirken, kadınlar park ve yeşil alan taleplerini de Özkan'a iletti. Özkan'ın bu anlamlı günde bir diğer misafiri ise Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri oldu. Ziyaret kapsamında, Karacabey'deki çalışan kadınlara yönelik 'Yarının üreten kadınları' çalışması kapsamında okulun atölyelerinde öğrencilerle birlikte hazırlanan hediyelikler, belediyedeki çalışan kadınlara verildi.

Ziyarette, Belediye Başkanı Ali Özkan'la da bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, görüşme sonrası hizmet binasında görev alan kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve hediyeler verdi. - BURSA

Karacabey, kadınlarla birlikte çok daha güçlü
Karacabey, kadınlarla birlikte çok daha güçlü
Karacabey, kadınlarla birlikte çok daha güçlü
Karacabey, kadınlarla birlikte çok daha güçlü

YORUMLAR
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Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü, Ali Özkan, Karacabey, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karacabey, kadınlarla birlikte çok daha güçlü - Son Dakika


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