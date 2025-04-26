Karacabey Kariyer ve İstihdam Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karacabey Kariyer ve İstihdam Buluşması Gerçekleştirildi

Karacabey Kariyer ve İstihdam Buluşması Gerçekleştirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Karacabey Kariyer ve İstihdam Buluşması’, işverenler ile iş arayanları bir araya getirerek sürdürülebilir istihdam süreçlerinin oluşturulmasını amaçladı.

26.04.2025 11:16  Güncelleme: 11:19
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Karacabey Kariyer ve İstihdam Buluşması', işverenler ile iş arayanları ve meslek lisesi ile meslek yüksekokulu öğrencilerini buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi iş birliğiyle 25-26 Nisan tarihlerinde düzenlenen 'Karacabey Kariyer ve İstihdam Buluşması', istihdam alanındaki ihtiyaçların karşılanmasını ve sürdürülebilir bir istihdam süreci oluşturulmasını amaçlıyor. Karacabey Ergün Koç Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya toplam 23 firma katılım sağlarken, 'Dijital çağda yeni kariyer fırsatları' söyleşisi ve 'Özgeçmiş hazırlama ve mülakat süreçleri' semineri gerçekleştirildi.

Kariyer ve İstihdam Buluşması'nın açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Bora Akın, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bircan Uysal, meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Açılış öncesinde stantları gezen protokol üyeleri firma yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in liderliğinde kente hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, kentte yaşayan insanların daha mutlu ve huzurlu olması için hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin nitelikli iş gücü ile işvereni buluşturamamak olduğunu dile getiren Yıldız, iş dünyası ile üniversiteleri, gençleri ve iş arayanları buluşturabilmek için Karacabey Kariyer ve İstihdam Buluşması'nı düzenlediklerini hatırlattı. Göreve geldikleri günden bu yana toplam 37 bin 720 iş arayan adaya ulaştıklarını söyleyen Yıldız, "13 bin 884 kişiyle yüz yüze görüşme sağladık. 132 firma ile kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde 2104 kişiyi işe yerleştirdik. Biz yalnızca istihdamdan söz etmiyoruz. Aynı zamanda hayatlara dokunuyoruz. Bursa İş Ofisimiz bünyesinde bugüne kadar 20 toplu iş görüşmesi düzenledik. Farklı sektörlerden firmalarla yaklaşık 750 iş arayan adayı bir araya getirdik. Üniversitelerimizle iş birliği içinde seminerler, eğitimler, kariyer etkinlikleri düzenliyoruz. BESOB ile uluslararası projeler yürütüyor, mesleki eğitim ve belgelendirme destekleri sunuyoruz. Bursa'nın geleceği üretken, eğitimli ve çalışan insanlarla kurulacak. Biz bu yolda birlikte yürüyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Bora Akın, gençlerin iş arayışını ve vatandaşların iş bilgisini doğru bir zeminde buluşturmak adına Kariyer ve İstihdam Buluşması'nın düzenlenmesine katkı sağladıklarını söyledi. Karacabey'in üretimin yanında istihdamda da örnek bir ilçe olduğunu belirten Akın, sanayi kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve İş-Kur ile güçlü iş birlikleri geliştirdiklerini ifade etti. Karacabey'in birçok fırsat barındırdığını dile getiren Akın, işverenlerin ilçenin iş gücüne de güvenmesini istedi.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz'ın yaptığı 'Dijital çağda yeni kariyer fırsatları' başlıklı panel düzenlendi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Kariyer ve İstihdam Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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