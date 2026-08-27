Karacasu'da 2 Yaşındaki Çocuk Sulama Göletinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karacasu'da 2 Yaşındaki Çocuk Sulama Göletinde Hayatını Kaybetti

Karacasu\'da 2 Yaşındaki Çocuk Sulama Göletinde Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde 2 yaşındaki Halil, sulama göletine düşerek hayatını kaybetti.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki gün önce sulama göletine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Karacasu'nun Alemler Mahallesi'nde 2 gün önce Mehmet Nasır (23) ve Fatmagül Nasır (23) çiftinin çocukları 2 yaşındaki Halil sulama göletine düştü. Sudan çıkartılan Halil'in duran kalbi, sağlık ekiplerini müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı.

Ancak küçük çocuğun hastanede iki gündür süren yaşam mücadelesinde acı haber geldi. Halil bebek yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

?Halil Nasır'ın vefatı ailesini, yakınlarını ve tüm mahalle sakinlerini üzüntüye boğdu. Minik Halil'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından kılınacak cenaze namazıyla mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karacasu'da 2 Yaşındaki Çocuk Sulama Göletinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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