Karacasu\'da Ekmek Gramajları Denetlendi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sahaya inen zabıta ekipleri, ekmek üretimi yapan fırınlarda gramaj denetimi gerçekleştirildi.

Karacasu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve adil hizmet alabilmesi amacıyla ilçedeki fırınlarda denetim yaptı. Yapılan kontrollerde, satışa sunulan ekmeklerin belirlenen gramaj standartlarına uygun olup olmadığı incelendi. Zabıta ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde hem hijyen şartları hem de ürün ağırlıkları titizlikle kontrol edilirken, standart dışı üretim yapan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, halk sağlığını ve tüketici haklarını koruma konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Ayrıca Karacasu Belediyesi, denetimlerin hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumaya yönelik olduğunu belirterek, vatandaşlardan karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi. - AYDIN