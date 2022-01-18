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Karacasu'da ihtiyaç sahibi öğrencilerin YKS giriş ücretlerini kaymakamlık karşılayacak - Son Dakika

Karacasu'da ihtiyaç sahibi öğrencilerin YKS giriş ücretlerini kaymakamlık karşılayacak

18.01.2022 11:08
Karacasu'da ihtiyaç sahibi öğrencilerin YKS giriş ücretlerini kaymakamlık karşılayacak

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ikamet eden 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş ücretleri Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacak.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ikamet eden 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş ücretleri Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacak.

Türkiye genelinde 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan YKS sınavı için başvurular sürüyor. 11 Şubat 2022'de başlayacak olan sınav başvuruları 7 Mart 2022'de sona erecek. YKS sınav başvuru tarihi yaklaşırken Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay ilçede YKS'ye girecek olan ve 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin sınav giriş ücretlerinin Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacağını belirtti.

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay, "İlçemizde ikame edip, YKS'ye girecek olan 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan tüm öğrencilerimizin sınav giriş ücretleri Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacaktır. Öğrencilerimizin, Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait olan 0256 441 27 14 nolu telefon üzerinden müracaat etmeleri gerekmektedir" diyerek sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. - AYDIN

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Karacasu, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karacasu'da ihtiyaç sahibi öğrencilerin YKS giriş ücretlerini kaymakamlık karşılayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karacasu'da ihtiyaç sahibi öğrencilerin YKS giriş ücretlerini kaymakamlık karşılayacak - Son Dakika
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