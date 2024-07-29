Karacasu'da Orman Yollarının Düzenlenmesi Çalışmaları Başladı

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Karacasu İlçe Kaymakamlığı Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gönderilen greyder ile Kahvederesi-Dedebağ güzergahında yol düzenleme çalışmalarına başlandığını belirtti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bozuk orman yollarının düzenlenmesi çalışmaları sürüyor. Ormanlık alanlara ulaşımın daha güvenli ve kolay hale getirilmesinin hedeflendiği yol çalışmaları ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizdeki bozuk orman yollarının düzenlenmesi amacıyla Nazilli Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından gönderilen greyder, Kahvederesi-Dedebağ güzergahında çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN