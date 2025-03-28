Karacasu'da Oruç Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Karacasu'da Oruç Yarışması Düzenlendi

Karacasu\'da Oruç Yarışması Düzenlendi

Alemler Okulu'nda en çok oruç tutan öğrenciler ödüllendirildi. Geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

28.03.2025 10:53
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde çocukları oruç tutmaya teşvik etmek amacıyla Alemler İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmada en çok oruç tutan öğrenciler ödüllendirildi.

Çocukları oruç tutmaya teşvik etmek amacıyla Karacasu Alemler İlkokulu ve Ortaokulu'nda bu yıl ilk kez uygulanan bir yarışma gerçekleştirildi. Okul müdürü Atilla Madak koordinesi ve Alemler Cami İmam Hatibi ve Alemler Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Furkan Hakan Büyükpamukçu öncülüğünde gerçekleştirilen yarışma kapsamında okulun en çok oruç tutan öğrencileri ödüllendirildi. Ana sınıfından sekizinci sınıfa kadar 9 farklı sınıfta gerçekleştirilen uygulama sonunda her sınıfın en çok oruç tutan öğrencisi ödüllendirildi. Yapılan yarışma kapsamında okulun en çok oruç tutan öğrencisi 3. sınıf öğrencisi Dudu Özsoy oldu. Yarışmada Anasınıfı kategorisinde Ammar Zahid Büyükpamukçu, 1. sınıf kategorisinde Hatice Yaramaz, 2. sınıf kategorisinde Fadime Yaramaz, 3. sınıf kategorisinde Dudu Özsoy, 4. sınıf kategorisinde Esmanur Ünlü, 5. sınıf kategorisinde Elifnaz Doğan, 6. sınıf kategorisinde Yıldız Özer, 7. sınıf kategorisinde Veli Keman, 8. sınıf kategorisinde Hakkı Özer, en çok oruç tutan öğrenciler oldu.

Bu uygulamayı geleneksel hale getirerek her yıl yapmak istediklerini ifade eden Alemler Cami İmam Hatibi ve Alemler Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Furkan Hakan Büyükpamukçu, "9 sınıfa 9 ayrı madalya verdik. Her sınıfın en çok oruç tutanları ödüllendirildi. İnşallah bu yılı başlangıç olarak kabul edip gelenekselleştireceğiz. Okulun en çok oruç tutan öğrencisine ise 'Okulun en çok oruç tutanı' kupası verildi. Ayrıca bu güzel dini değerlerine Ramazan ayında İyilik Haftası'nda sahip çıktıkları için öğrenciler küçük bayramlık ödüller ile ödüllendirildiler" dedi.

Uygulamanın ardından en çok oruç tutan öğrenciler için madalya töreni düzenlendi. Düzenlenen törende öğrencilere kupa ve madalyaları Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş tarafından takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Karacasu, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacasu'da Oruç Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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