Aydın'ın Karacasu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Aydın\'ın Karacasu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

30.08.2024 17:44  Güncelleme: 17:46
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene, Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan, şehit yakınları ve gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, bir öğrenci tarafından okunan şiir katılımcılardan büyük alkış aldı.

Program, Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu'nun Kaymakamlık makamında Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ve Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan ile birlikte tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Karacasu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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