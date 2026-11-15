Karacasu\'da zeytinyağı bolluğu satış ve depolama sorunlarını gündeme getirdi

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytinyağı sıkım sezonu devam ederken, üretimdeki artış sektörde satış ve depolama sorunlarını gündeme getirdi. Zeytinyağı sıkım sektöründe 26 yıldır faaliyet gösteren işletme sahibi Halil Selçuk, ürün bolluğunun üreticiler açısından ekonomik sorunlara yol açabildiğini belirterek, "Bu bir pozitif bir afet durumudur. Zeytin çok, yağ çok ama insanların koyacak yeri yok, satacak yerleri yok" dedi.

Karacasu'da zeytinyağı sıkım sezonunu değerlendiren Halil Selçuk, Türkiye'de zeytinyağı tüketiminin artırılmasının sektördeki ürün fazlalığının dengelenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Üretimin yüksek olduğu yıllarda ürünün depolanması, üretimin azaldığı yıllarda ise stokların piyasaya sunulması gerektiğini belirten Selçuk, bu konuda kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

"HÜKÜMETE VE ODALARA İŞ DÜŞÜYOR"

Zeytinyağı üretiminin yıllara göre değişiklik gösterdiğine dikkati çeken Selçuk, üretimin yüksek olduğu dönemlerde planlı stoklama yapılmasının önem taşıdığını söyledi.

Stoklama sürecinin ürünün raf ömrü dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Hükümet yetkililerinin ürünün fazlalığını ve yokluğunu yönetebiliyor olması lazım. Ürün çok olduğu zaman stoklama imkanı oluşturulabilir. Ancak bunun da bir sınırı var. Zeytinyağının belirli bir ömrü bulunuyor. Bu süreyi aşmamak şartıyla stoklama yapılabilir. Gelecek senenin yok yılı olma ihtimali şimdiden konuşuluyor. Bu nedenle hem ürünün bol olduğu hem de az olduğu yıllara hazırlıklı girilmesi gerekiyor. Çözüm için önceden öngörüde bulunarak gerekli yatırımların yapılması lazım."

"ZEYTİN ÇOK, YAĞ ÇOK AMA SATACAK YER YOK"

Zeytinyağı sıkım ücretlerinin belirlenmesinde maliyetlerin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Selçuk, fabrikaların da yatırımlarını sürdürebilmesi için ekonomik olarak ayakta kalmasının önemli olduğunu vurguladı.

Sıkım tesislerinin gelir elde edememesi durumunda yeni ekipman ve depolama alanlarına yatırım yapamayacağını belirten Selçuk, sektördeki mevcut durumu "pozitif afet" olarak tanımladı.

Selçuk, "Sıkım fiyatlarının öncelikle maliyet üzerinden hesaplanması lazım. Fabrikaların geçmiş yıllardan devreden maliyet dosyaları vardır. Buradan hareketle bu yılın maliyetlerini hesaplamak çok zor değil. Sıfır karla zeytin sıkmanın üreticiye de bir faydası olmaz. Fabrikalar da para kazanmalı ki krom tanklar, stok alanları ve diğer yatırımlar yapılabilsin. Bu, pozitif bir afet durumudur. Zeytin çok, yağ çok ama insanların koyacak yeri yok, satacak yerleri yok" dedi.