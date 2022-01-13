Üye Girişi
Karacasu Kaymakamı Alpay, Yaykın Mahallesi sakinleri ile buluştu - Son Dakika

Karacasu Kaymakamı Alpay, Yaykın Mahallesi sakinleri ile buluştu

13.01.2022 11:35
Karacasu Kaymakamı Alpay, Yaykın Mahallesi sakinleri ile buluştu

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay, Yaykın Mahallesi'ni ziyaret ederek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay, Yaykın Mahallesi'ni ziyaret ederek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay ilçedeki ziyaretleri ile vatandaşların gönlünü almaya devam ediyor. Kaymakam Alpay mahalle ziyaretleri kapsamında son olarak Yaykın Mahallesi'ne giderek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Güldane Göçmen ve ailesini evinde ziyaret eden Alpay bir süre aile ile sohbet etti. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş ve Karacasu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Onur Doran ile birlikte Yaykın Orta Okulu'nda öğrencilerle buluştu. Dr. Onur Doran tarafından öğrencilere Covid-19 salgını ve salgından korunmak için Covid-19 aşısı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Son olarak mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla buluşan Alpay, Yaykın Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Alpay, mahalle halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı. - AYDIN

Karacasu Kaymakamı Alpay, Yaykın Mahallesi sakinleri ile buluştu
Karacasu Kaymakamı Alpay, Yaykın Mahallesi sakinleri ile buluştu
Karacasu Kaymakamı Alpay, Yaykın Mahallesi sakinleri ile buluştu
Karacasu Kaymakamı Alpay, Yaykın Mahallesi sakinleri ile buluştu

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Hisarcık, Karacasu, Göçmen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karacasu Kaymakamı Alpay, Yaykın Mahallesi sakinleri ile buluştu - Son Dakika


Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! İşte annelik böyle bir şey Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! İşte annelik böyle bir şey         
11:30
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu, topu Erdoğan'a attı HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu, topu Erdoğan'a attı         
11:28
ABD enflasyon verisiyle 60 kuruş düşen dolar, yükselişe geçti! Kur 13,53 seviyelerinde ABD enflasyon verisiyle 60 kuruş düşen dolar, yükselişe geçti! Kur 13,53 seviyelerinde         
11:20
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor         
10:35
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters         
08:27
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12

Son Dakika Haberleri
11:24 İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü alıp kaçtı
11:08 Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!
11:07 13 Ocak 2022! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Yöneylem Araştırma'dan dikkat çeken anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu karşısında kaybediyor
10:55 Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti
10:55 İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılan destek miktarına 352 TL zam! 1.611 TL'ye yükseltildi
10:35 Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor
10:26 Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!
10:25 Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu
10:17 ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 11:42:14. #1.11#
SON DAKİKA: Karacasu Kaymakamı Alpay, Yaykın Mahallesi sakinleri ile buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement