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Karacasu ve Çine'deki orman yangınlarının yaraları sarılıyor - Son Dakika

Karacasu ve Çine'deki orman yangınlarının yaraları sarılıyor

28.12.2021 10:18
Karacasu ve Çine'deki orman yangınlarının yaraları sarılıyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karacasu ve Çine ilçelerinde orman yangınlarından zarar gören üreticilere fidan ve tarımsal sulama desteği sağlandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karacasu ve Çine ilçelerinde orman yangınlarından zarar gören üreticilere fidan ve tarımsal sulama desteği sağlandı.

Aydın'da 2021 yılının yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarından özellikle Karacasu ve Çine ilçeleri büyük oranda etkilendi. Karacasu ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında, Alemler ve Bahçeköy Mahalleleri' nde toplam 51 üreticiye ait 26 dekar zeytin, 50 dekar kestane, 35 dekar elma ve 15 dekar ceviz bahçesi yüzde 50-80 oranında zarar gördü. Çine'de ise Altınabat, Sarıköy ve Kabalar Mahalleleri'nde toplam 88 üretici, 559,87 dekar zeytin alanında yaklaşık yüzde 40-80 oranında zarar gördü.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karacasu ve Çine'de yangından zarar gören üreticilere destek olmak, üretimden kopmalarını engellemek amacıyla yangın projeleri hazırlanarak Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı'na gönderildi. Bakanlıkça değerlendirilen projelerin uygulanması amacıyla Aydın'a 570 bin TL'lik ödenek tahsis edilerek ve projeler uygulanmaya başlandı.

Karacasu için tahsis edilen 295 bin TL'lik bütçenin 141 bin 602 TL' si ile 3 bin 100 adet meyve fidanı ( 1100 adet elma, 1000 adet kestane, 400 ceviz, 600 zeytin) alımı, 141 bin 104 TL'si ile 43 bin 500 metre kangal boru, 6 bin metre damlama sulama borusu ve 12 bin 272 TL' si ile 8 kişiye 1600 m2 tarımsal sulama havuzu brandası alımı ve dağıtımları yapıldı.

Çine için tahsis edilen 275 bin TL'lik bütçe ile 559,87 dekarlık alanda, yangının şiddetine göre öncelikle kısmen zarar görmüş ve kurtarılabilecek durumda olan ağaçların rehabilitasyon amaçlı bakımları yapılırken, tamamen zarar gören kısımlar temizlendi. Zarar gören bahçe duvarı ve çitlerin yapımının ise devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Karacasu ve Çine'deki orman yangınlarının yaraları sarılıyor
Karacasu ve Çine'deki orman yangınlarının yaraları sarılıyor
Karacasu ve Çine'deki orman yangınlarının yaraları sarılıyor
Karacasu ve Çine'deki orman yangınlarının yaraları sarılıyor

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Türk Lirası, Karacasu, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karacasu ve Çine'deki orman yangınlarının yaraları sarılıyor - Son Dakika


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