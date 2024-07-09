Karaçayır Köyü Şenliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karaçayır Köyü Şenliği Büyük İlgi Gördü

Karaçayır Köyü Şenliği Büyük İlgi Gördü

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Karaçayır köyünde düzenlenen köy şenliği, çevre il ve ilçelerden gelen Karaçayır köylüleri tarafından büyük ilgi gördü. Şenlikte, dans gösterileri ve geleneksel mahalli dans yarışması düzenlendi. Şenliğe, ilçe kaymakamı, milletvekili, il genel meclis üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

09.07.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Karaçayır köyünde Karaçayır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen köy şenliği büyük katılıma sahne oldu.

Çevre il ve ilçelerde yaşayan Karaçayır köylüleri şenliğe katılabilmek için köylerine akın etti. Şenlik öncesinde İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, İl Genel Meclis üyeleri, bazı kurum müdürleri, köy muhtarları ve davetlilerin katılımıyla köy konağının açılışı gerçekleştirildi. Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Şıble Halk Dansları Topluluğunun dans gösterisiyle başlayan şenlik, geleneksel mahalli dans yarışması ile devam etti. Gün boyu devam eden şenlik süresince köylüler birbirleri ile hasret giderme fırsatı buldu. Şenliğe İlçe Kaymakamı Adem Öztürk'ün yanı sıra Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Genel Meclis Üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar derneği başkanı Sadettin Akkaya, köy muhtarları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Milletvekili, Bozüyük, Bilecik, Kültür, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaçayır Köyü Şenliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
11:36 Amerika’da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu Amerika'da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:40 Kanadalı şarkıcı Shania Twain, Londra konserinde şarkısını yarıda kesip burnunu sildi Kanadalı şarkıcı Shania Twain, Londra konserinde şarkısını yarıda kesip burnunu sildi
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
10:20 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana’yı karıştırdı 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı
10:14 EURO 2024’e damga vuran Merih Demiral Süper Lig’e geliyor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor
10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 12:00:17. #1.11#
SON DAKİKA: Karaçayır Köyü Şenliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement