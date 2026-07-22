Karadeniz'de Ticaret Gemisine Dron Saldırısı - Son Dakika
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Karadeniz'de Ticaret Gemisine Dron Saldırısı

22.07.2026 15:46
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Mv Reyhan Sarı isimli gemiye yönelik dron saldırısında 1 personel hayatını kaybetti, 3 yaralı.

Karadeniz'de seyir halindeyken insansız hava aracı saldırısına uğrayan "Mv Reyhan Sarı" isimli ticaret gemisindeki son duruma ilişkin şirket ve yetkili makamlardan açıklama yapıldı. Saldırı sonrası Samsun açıklarına ulaşan gemideki yaralı personelin hava yoluyla hastanelere sevk edildiği belirtilirken, önceliğin mürettebat güvenliği ve olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması olduğu vurgulandı.

Rusya'nın Taman Limanı'ndan aldığı kömür yükünü Trabzon'a ulaştırmak üzere yola çıkan İstanbul liman kütüğüne kayıtlı ve 9543342 IMO numaralı "Mv Reyhan Sarı" kuru yük gemisi, Novorossiyk açıklarında dron saldırısının hedefi oldu. Saldırı sonucu geminin makine dairesindeki 1 Türk mürettebat hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

"Öncelik mürettebatımızın güvenliği ve olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasıdır"

Yaşanan saldırının ardından, yetkili makamlardan olaya ve personelin sağlık durumuna ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimize ait Türk bayraklı REYHAN SARI isimli ticaret gemisi, 22 Temmuz 2026 tarihinde Karadeniz'de seyrini sürdürdüğü sırada meydana gelen insansız hava aracı saldırısı neticesinde hasar almıştır.

Gemimiz, meydana gelen hasara rağmen kendi imkanlarıyla seyrine devam etmiş olup, halihazırda Samsun açıklarına güvenli şekilde ulaşmıştır.

Saldırı sonucunda geminin haberleşme sistemleri zarar görmüş, bu durum olayın hemen ardından gemi ile kesintisiz iletişim kurulmasını ve gemideki durumun tüm yönleriyle teyit edilmesini güçleştirmiştir.

İlgili kamu kurumları ve yetkili makamlarla kurulan koordinasyon neticesinde, yaralı olduğu belirlenen iki mürettebatımız helikopterler aracılığıyla gemiden tahliye edilerek Samsun'daki sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Yaralı personelimizin tedavi süreçleri yakından takip edilmekte olup, kendilerine acil şifalar diliyoruz.

Mürettebatımızın durumuna ilişkin bilgi toplama ve doğrulama çalışmaları ise titizlikle devam etmektedir. Tarafımıza ulaşan bilgiler doğrultusunda bir gemi personeline ulaşılamadığı, gece saatlerinde gerçekleşen saldırının etkisi ile ilgili mürettebatın kamarasına girilemediği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, kesinleşmemiş bilgiler hakkında açıklama yapılmasının doğru olmayacağı kanaatindeyiz.

Şirketimiz açısından öncelik; mürettebatımızın güvenliği, ihtiyaç duyulan her türlü tıbbi ve insani desteğin sağlanması ve olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasıdır. Bu çerçevede ilgili ulusal ve uluslararası makamlar ile sigortacılarımız ve diğer ilgili kuruluşlarla tam iş birliği içerisinde hareket edilmektedir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, doğrulanmış bilgiler elde edildikçe gerekli açıklamalar paylaşılmaya devam edilecektir. Yaşanan olaydan etkilenen tüm mürettebatımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tedavisi devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Denizcilik, Karadeniz, Güvenlik, 3. Sayfa, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karadeniz'de Ticaret Gemisine Dron Saldırısı - Son Dakika

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