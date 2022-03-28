Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor - Son Dakika
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Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor

28.03.2022 20:32

Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasının ardından, balık fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.

Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor

DÜZCE - Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasının ardından, balık fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı girişinde yaşanan mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avcılığının durdurulduğunu açıklamıştı. Bu kararın fiyatları etkileyeceğini söyleyen Düzceli balıkçı Hülya Kılıç, "Bugünden itibaren fiyatlarda değişiklik illaki olacak. Zaten savaş sebebiyle fiyatlar bir hayli zorlaşmıştı. Ama bizler yine de idare etmeye çalışıyorduk. Şimdi Karadeniz'deki bu yeni gelişmeler dolayısıyla fiyatlar tabii ki de artacak. Çünkü balıkları başka yerlerden temin etmeye çalışacağız. Marmara ve Ege Denizi'nden çiftlik balıklarını tezgahlarımıza getireceğiz. Maalesef bu da fiyatlara yansıyacak. Burada denize çıkamayan Ege'ye ve Marmara Denizine hücum edecek. Orada da ne kadar yapabilecekler belli değil. Yani çok zorlaşacak, hayat zorlaşacak. İnşallah bu sorun çabuk halledilir. Şu anda tezgahlarda çok aşırı bir değişiklik yok. Fark muhakkak olacak ama abartılı olacağını düşünmüyorum. Sebze ve meyveye oranla yine en ucuz en doğal yemek balık" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor
Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor
Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor

YORUMLAR
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Bulgaristan, Balıkçılık, Karadeniz, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor - Son Dakika


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