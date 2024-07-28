Karadeniz'deki sel suları denizin rengini değiştirdi

Yerel

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, gelen polise baltayla saldırdılar

"Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Karadeniz'deki aşırı yağışların neden olduğu sel sularının getirdiği çamur ve toprak, denizin rengini değiştirdi.

Son günlerde Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen aşırı yağışlar, su taşkınlarına neden olurken, bölgedeki doğal güzellikleri de etkiledi. Karasu Irmağı ve Akliman sahiliyle birleşen sel suları, denizin mavi rengini bulanıklaştırdı. Özellikle Akliman sahilinde, sel sularının getirdiği çamur ve toprak, deniz yüzeyinde belirgin bir bulanıklık oluşturdu.