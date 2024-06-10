Karadeniz Ereğli Bahçelievler İlköğretim Okulu'ndan Anlamlı Etkinlikler - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Bahçelievler İlköğretim Okulu'ndan Anlamlı Etkinlikler

Karadeniz Ereğli Bahçelievler İlköğretim Okulu Müdürü Ali Demirbay, okullarının gerçekleştirdiği anlamlı etkinlikler hakkında bilgi verdi.

10.06.2024 20:33
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Karadeniz Ereğli Bahçelievler İlköğretim Okulu Müdürü Ali Demirbay, okullarının gerçekleştirdiği anlamlı etkinlikler hakkında bilgi verdi. Demirbay, "Okulumuz 2020 yılında eğitim öğretime başladı. Başladığı ilk iki yıl içerisinde pandemiden dolayı bu etkinliği yapamadık. Geçen yıldan itibaren okulumuzun son haftasında okul aile birliğimizin düzenlediği ve bizlerin de destek verdiği, çevre esnaflarının ve velilerimizin katkılarıyla düzenleniyor. Bu etkinlikler, okul aile birliği bütçesine katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor" dedi.

Geçen yıl düzenlenen etkinliklerin gelirinin Hatay'da bir ilkokula aktarıldığını belirten Demirbay, bu yılki etkinliklerin ise bir önceki hafta çocuk şenlikleriyle başladığını ve bu hafta karne alımıyla sona ereceğini söyledi. Demirbay, "Üçüncü ve dördüncü sınıflar düzeyinde 15 Temmuz şehitleri kapsamında geleneksel futbol turnuvası düzenliyoruz. Burada birinci olan çocuklarımıza kupalarını takdim ediyoruz. Öğrenci velilerimiz burada çok destek oluyorlar bize. Her sınıfta yiyecekler hazırlanır. Velilerimizin birebir çocuklarımızın önüne ikramlarıyla devam eder. Öğretmenlerimiz burada rehberdir. Öğrencilerimiz harçlıklarından biriktirdikleri paralarla katkı sağlarlar. Topluma nasıl destek olunur sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılır" diye ekledi.

Toplanan paraların okul aile birliğine katkı olarak kullanıldığını belirten Demirbay, sınıflardaki durumu iyi olmayan çocukların velilerin beyanı üzerine belirlendiğini ve bu çocukların ihtiyacı olan gıda, kıyafet yardımı ve hediye çeklerinin ulaştırıldığını ifade etti. Bu yılki etkinliklerden elde edilecek gelirin ise öğrencilere bayram öncesi hediye çeki olarak planlandığını belirtti.

Okul Aile Birliği Başkanı Burcu Tezeren de etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu. Tezeren, "Bu etkinlik, okul aile birliğimizin çabaları ve tüm okul topluluğunun katkılarıyla hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz yıl Hatay'daki bir ilkokula yaptığımız bağışla, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdik. Bu yıl da aynı heyecan ve kararlılıkla çalışıyoruz. Velilerimizin ve esnaflarımızın desteği ile öğrencilerimize hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyoruz. Öğrencilerimizin harçlıklarından biriktirdikleri paralarla topluma nasıl katkı sağlayabileceklerini öğrenmeleri, bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Tezeren, etkinliğin yalnızca maddi katkılarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarına da yardımcı olduğunu vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karadeniz Ereğli Bahçelievler İlköğretim Okulu'ndan Anlamlı Etkinlikler - Son Dakika

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