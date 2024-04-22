Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı 23 Nisan\'da koltuğunu öğrenciye devretti

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, Bahçelievler İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Başak Yiğit'e emanet etti.

Başkan Posbıyık, 23 Nisan geleneğini sürdürerek, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı koltuğunu Bahçelievler İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yiğit'e devretti. Koltuğa oturan Yiğit, tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Çocuk Başkan Yiğit, Posbıyık'a,"Çok seviliyorsunuz, bunu nasıl başarıyorsunuz" diye sordu. Posbıyık, Yiğit'e şu yanıtı verdi:

"Her şeyin başı sevgi. İnsanlara sevgiyle yaklaşacaksın. Yaşadığın kenti seveceksin. Ereğli benim aşkım. Herkesi dinleyip, dertlerine ortak olacaksın. Güler yüz göstereceksin. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu makamları çocuklara armağan ettiği için bugün bu koltuğa oturuyorsun. Ben seçimleri çok zor şartlar altında aldım geldim. Atatürk size emanet etmemizi söylediği için biz onun yolundan gidiyoruz bugün sana devrediyorum. Bütün Türkiye Atatürk'ün izinden gidiyor. İzinden gitmeyenler var. İzinden gidenler Türkiye'yi iyi noktaya getirmeye çalışıyor. Kadınların da gençlerin de siyasette olmaları gerekiyor. Ülke öyle olduğu takdirde kalkınacağına inanıyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah ülkemizi sizler bizlerden daha iyi yöneteceksiniz. Bütün amacımız, hedefimiz o. Sizi yetiştiren öğretmenlerinizi, idarecilerinizi, anne ve babanızı kutluyorum, selam ve sevgilerimi gönderiyorum."