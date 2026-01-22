Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nden 6 Üye CHP'ye Geçti - Son Dakika
Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nden 6 Üye CHP'ye Geçti

22.01.2026 16:34  Güncelleme: 17:52
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Belediye Meclisi üyeleri Murat Yüce, Muharrem Sağlam, Murat Gürdal, Yıldıray Arslan, Mehmet Erdinç Sarmısak ve Ayhan Deniz CHP'ye katıldı. Törenle rozetleri takdim edildi ve bu dönüşümün yerel siyaset açısından önemli bir güç birliği oluşturduğu belirtildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Belediye Meclisi Üyeleri Murat Yüce, Muharrem Sağlam, Murat Gürdal, Yıldıray Arslan, Mehmet Erdinç Sarmısak ve Ayhan Deniz, CHP'ye geçti. Partiye katılan belediye meclisi üyeleri için CHP Genel Merkezi'nde rozet takma töreni düzenlendi.

Törende CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gökan Zeybek ve Deniz Yavuzyılmaz ile Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural da hazır bulundu.

Rozetleri takdim edilen meclis üyelerinin, CHP'nin tarihsel birikimi, yerel yönetim anlayışı ve örgütlü mücadele geleneği doğrultusunda yeniden CHP çatısı altında yer almalarının parti örgütü ve Karadeniz Ereğli siyaseti açısından önemli bir güç birliği oluşturduğu ifade edildi.

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ise partisinin her dönem toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden kadroları bünyesinde topladığını belirterek, Karadeniz Ereğli başta olmak üzere Zonguldak genelinde kentin ve ülkenin geleceği için aynı inanç, kararlılık ve dayanışma ruhuyla mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

