Karadeniz Ereğli Belediyesi Bozhane Limanı'nda İskele Güçlendirme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi Bozhane Limanı'nda İskele Güçlendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi Bozhane Limanı\'nda İskele Güçlendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Bozhane Limanı'nda iskele güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında 264 adet kesişen kazık kullanılarak iskele güçlendirilecek.

13.02.2024 16:08  Güncelleme: 16:18
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Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından Bozhane Limanı'nda başlatılan iskele güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Bozhane Limanı'nda iskele güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. 88 milyon TL'ye ihale edilen proje, 120 cm çapında 264 adet kesişen kazık ile 25-27 metre derinliğinde 7 ton demir harcanarak yapılacak.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli Belediyesi Bozhane Limanı'nda İskele Güçlendirme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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