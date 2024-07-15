Zonguldak Ereğli\'de 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programı büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Kaymakamlık İlçe Tören Komitesi tarafından organize edilen etkinlikler, sabah saat 11.00'de Şehir Mezarlığı'nda başladı. Programın ilk bölümünde, Kaymakam Mehmet Yapıcı önderliğinde ilçe protokolü, şehitlikleri ziyaret ederek dualar okudu ve şehitlerin kabirlerine karanfiller bıraktı. Ardından Ali Molla Camii'nde Mevlid-i Şerif okunup Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı. Daha sonra Atatürk Anıtı'nda toplanan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'nın yanı sıra, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dinar, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Ali Azar ve çeşitli daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da törene katıldı.

Törenin devamında, protokol konuşmaları gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi katılımcılara izletildi. Ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. Şiirlerin okunmasının ardından tasavvuf müziği dinletisi ile devam etti. - ZONGULDAK