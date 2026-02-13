Karadeniz Ereğli'de Hafriyat Krizine Müdahale: Çamurlu Kamyonlar Durduruldu, Sürücüler Uyarıldı - Son Dakika
Yerel

Karadeniz Ereğli'de Hafriyat Krizine Müdahale: Çamurlu Kamyonlar Durduruldu, Sürücüler Uyarıldı

13.02.2026 18:14  Güncelleme: 09:27
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde liman inşaatına hafriyat taşıyan kamyonların yolları çamur ve toza bulaması iddiası üzerine belediye ekipleri sahaya indi. Kent girişlerinde durdurulan kamyon sürücüleri uyarılırken, yolları kirleten araçlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alaplı-Mollabey bölgesinden Askeri Liman sahasına hafriyat taşıyan kamyonların kent merkezine çamurlu şekilde giriş yaptığı yönündeki şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı. Kent genelinde yolların kirlenmesine neden olan kamyonlar durdurularak sürücüler uyarıldı.

Belediye ekipleri, sürücülere yol güvenliği ve çevre temizliği açısından risk oluşturan araçların gerekli temizlik önlemlerini almadan şehir içine girmemesi gerektiğini belirtti. Denetimlerde, kamyon kasaları ve lastiklerinin temizlenmesi konusunda şantiye yetkililerine de bilgilendirme yapıldı.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kentte oluşan çevre kirliliğine karşı daha önce ilgili kurumlara çağrıda bulunduklarını hatırlattı. Sorunun çözümü için Valilik, Kaymakamlık, emniyet birimleri, müteahhit firmalar ve belediyenin katılımıyla toplantı yapılmasını önerdiklerini ifade eden Posbıyık, şehir trafiği ve temizlik sorununa kalıcı çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Posbıyık, hafriyat taşımacılığında çamur havuzu kurulması, kamyonların kasalarının ve lastiklerinin temizlenmesi, ayrıca yoğun trafik saatlerinde taşımacılığın sınırlandırılması gibi önlemlerin uygulanabileceğini dile getirdi. Bu tür uygulamaların hem şehir içi ulaşımı rahatlatacağını hem de çevre kirliliğini azaltacağını belirtti.

Denetimlere katılan belediye yetkilileri, sürücülere ve firma temsilcilerine çevreyi kirletmenin yasal yaptırımları bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, yolların kirletilmesi nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında işlem başlatıldığını aktardı. Belediye ekiplerinin saha kontrollerini, hafriyat taşımacılığı kaynaklı kirlilik sorunu tamamen giderilinceye kadar sürdüreceği öğrenildi. Kent merkezindeki ana arterlerde temizlik çalışmalarının da eş zamanlı olarak devam ettiği bildirildi.

10:36
10:00
09:57
09:27
09:23
09:11
