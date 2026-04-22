Karadeniz Ereğli Hastanesi\'nde Çocuk Bayramı Coşkusu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Karadeniz Ereğli Anadolu Hastanesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk hastalıkları servisinde kutlama programı düzenlendi.

Hastanede gerçekleştirilen etkinlikte minik hastalar için pasta kesilerek çeşitli eğlenceler organize edildi. Tedavi gören çocukların moral ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan programda, sağlık çalışanları çocuklarla yakından ilgilenerek bayram sevincini birlikte yaşadı. Karadeniz Ereğli Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Dr. Evrim Balbaloğlu yaptığı açıklamada, çocukların toplumun en kıymetli emaneti olduğunu belirterek, "Çocuklarımız sevginin, umutlarımızın ve yarınlarımızın en kıymetli emanetidir. Sağlıklı ve güven dolu bir dünya inşasında onların yüzündeki tebessüm en büyük motivasyonumuzdur. Biz sağlık çalışanları olarak yalnızca hastalıkları tedavi etmekle kalmıyor, çocuklarımızın daha sağlıklı bir geleceğe ulaşmasını sağlamak için de çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, sağlıklı nesillerle mümkündür. Anadolu Hastanesi olarak tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında hastane personeli, hemşireler ve yönetim kadrosu da çocuklarla birebir ilgilenerek onların bayram coşkusuna ortak oldu. Kutlama programı, çocukların yüzlerindeki tebessümle son buldu. - ZONGULDAK