Karadeniz\'de \'yılın değerleri\' ödüllerini aldı

Karadeniz Haberci Dergisi tarafından düzenlenen program kapsamında Karadeniz'in değerlerine ödülleri takdim edildi.

Düzenlenen iftar programı ve 'Karadeniz'in Değerleri Ordu'da Buluşuyor' gecesi, Ordu'da bulunan bir restoranda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Gecede derginin İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, anlamlı geceye katılan herkese teşekkür ederek, "Bölgemizde faaliyet gösterdikleri alanlarda başarılı olan, ulaşabildiğimiz bazı değerlerimiz ile bir araya geldik. İnşallah Karadeniz Bölgemizde ve yaşadığımız kentlerde kültür, eğitim, bilim, sanat ve sporda gelişmeyi çok daha hızlı geliştirerek modern bir kent olma idealimizi yakın tarihlerde tamamlarız. El ele vererek birlikte hareket ettiğimiz sürece başaramayacağımız hiçbir mesele yoktur" dedi ve ödül alan tüm isimleri tebrik etti.

'Karadeniz'in Değerleri' olarak ödül alan isimler:

Belediye Başkanları: Dr. Mehmet Hilmi Güler (Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı), Av. Ahmet Metin Genç (Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı), Mete Memiş (Bayburt Belediye Başkanı), Ulaş Tepe (Ordu Altınordu Belediye Başkanı), Hüseyin Tavlı (Ünye Belediye Başkanı), İbrahim Etem Kibar (Fatsa Belediye Başkanı), Leyla Çıtır (Çamaş İlçe Belediye Başkanı), Cengiz Koçyiğit (Mesudiye Belediye Başkanı), Yener Kaya (Kabadüz Belediye Başkanı).

Eğitim: Prof. Dr. Orhan Baş (Ordu Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Oktay Yıldız (Gümüşhane Üniversitesi Rektörü).

Oda-Borsa ve Kooperatif Sektörü: Erkut Çelebi (Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Ziver Kahraman (Ordu Ticaret Borsası Başkanı), Arslan Soydan (Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi), Atakan Akça (Altınordu Ziraat Odası Başkanı), Bahar Kastan (Trabzon Türkiye Kooperatifçilik Vakfı Başkanı), Nevzat Yavuz (TOBB Türkiye Sigorta Acenteleri Sektörü Meclis Başkanı).

Bürokrasi: Uğur Toparlak (Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü), Vedat Öz (Ordu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü)

İş dünyası: Zekai Araz (Gümüşhane), Birsel Mete/ Servet Mete (Trabzon), İdris Altunel (Ordu), Olgun Çakmak (Ordu), Avni Özel (Ordu), Pınar Özdemir (Ordu), Mustafa Dağşan (Ordu), Alper Genç (Ordu), Yunus Emre Erçin (Rize), Hasan Çebi (Ordu), Levent Yıldırım (Ordu), Arif Çandır (Tokat), Zeynep Haşimoğlu (Rize), İlhan Şahin (Ordu), Şevki Çamkerten (Ordu), Av. Muhammed Enes Başar (Ordu), Selda Genç (Trabzon), Soner Avcı (Ordu), Şerife Öztürk Özdoğru (Ordu), Ayşegül Toksoy (Ordu), Mete Şaşmaz (Ordu), İlhan Temel Kalpaklıoğlu (Ordu), Bahtiyar Bodur (Ordu), Nilüfer Çol (Ordu), Yasemin Şahin (Ordu), İhsan Kargı (Ordu)

Kültür-Sanat: Av. Tevfik Karabulut (Şair-Yazar)

İHA'ya ödül

Medya sektörü:

İHA Ordu muhabiri Selim Kuşcu, Recep Aydın (Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Ferudun Cumhur Altuntaş (Ordu/Fatsa), Nevzat Yılmaz (Trabzon), Paula Papureanu (Gazeteci), Doğan Deniz (Ordu), Dursun Biran Yılmaz (Ordu), Sümeyye Yıldırım (Ordu). Selim Kuşcu, ödülü Ordu Valisi Muammer Erol ve Figen Çakmak'ın elinden aldı.

Sağlık sektörü: Uzm. Dr. Eser Uyanık (Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi), Opr. Dr. Selim Akçay (Ordu), Dt. Cem Ersoy (Ordu)

Muhtar: Özkan Gündüz (Ordu-Gökömer Mahallesi Muhtarı) - ORDU