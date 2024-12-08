Karadeniz Sahil Yolu Heyelan Sebebiyle Kapandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun Kıyıcık Mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun Kıyıcık Mevkiinde bugün saat 03.50'de meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapanmıştır. Heyelan kaldırma ve yolun yeniden ulaşıma açılması çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karayolları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Kızılay ve sağlık ekipleri çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürmekte olup bir helikopterle bölgedeki durum yakından izlenmektedir" denildi. - ANKARA