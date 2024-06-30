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Karadenizli şarkıcıdan ortalama hız tespit sistemine türkülü tepki

GİRESUN - Karadenizli şarkıcı Şerif Topal, Türkiye genelinde 1 Haziran'da uygulamaya konulan Elektronik Denetleme Sistemi kapsamındaki ortalama hız tespit sistemine tepkisini yazdığı türkü ile dile getirdi.

Özellikle Giresun sınırları içinde 100 kilometrelik mesafede 7 ayrı noktaya kurulan ortalama hız takip tespit sistemi nedeniyle sürücülerin sık sık ceza aldığını ifade eden Topal, yazdığı türküde şu ifadeleri kullandı:

"Arabamız TOGG marka/Gazla bakalım gazla/ Tatil biter yol bitmez/40 kilometre hızla

Radar cezalarını/Posta bize yolladı/ Amasya Merzifon'da/ Eşek bizi solladı."

"Yollar otoban, arabamız TOGG ama EDS'ler geçit vermiyor"

Sanatçı Topal, Karadeniz Sahil Yolu'nun standartlarının yükseltilip otobana dönüştürülmesine rağmen, radar uygulamalarının sürücülerin korkulu rüyası haline geldiğini savundu. Topal, "Ebetteki trafik kurallarına uyulmalı, hiç gitmemektense geç ulaşmak daha önemli ama trafik kazalarının çoğu süratli gitmekten değil, dikkatsiz ve kuralsız araba kullanmaktan kaynaklanıyor. Eskiden yollarımız bozuktu. İstanbul'dan memlekete 20 saatte geliyorduk. Şimdi yollar yapıldı, radar korkusundan yine 20 saatte geliniyor. Yani 100 kilometrelik bir mesafeye 7 EDS kurmak biraz abartılı olmuş. Dolaysıyla yollar yapıyoruz, şarkı sözünde olduğu gibi elektrikli TOGG arabaları yapıyoruz ama yollar radardan çileye dönüşüyor. Sonuçta biz sanatçıyız ve sanatçıların esin kaynağı toplumun gündemidir. Bu aralarda özellikle Karadenizli hemşehrilerimizin gündeminde radar olunca ben de böyle bir türkü yaptım. Sosyal medya platformlarında da hızla yayılarak büyük beğeni kazandı. Demek ki halkın isteğine sözcülük etmişiz" dedi.

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