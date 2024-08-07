Karagöl Yaylaları Çevre ve Turizm Derneği, Ordu Büyükşehir Belediyesi\'nin kayak merkezi projesine tepki gösterdi

Yerel

GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU)- Karagöl Yaylaları Çevre ve Turizm Derneği, Ordu Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi'nin kayak merkezi projesine tepki göstermek için yaylada şenlik düzenledi. Dernek Başkanı Hasan Koç, "Karagöl Yaylalarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel yaylalar hepimizin ortak mirasıdır ve bu mirası korumak da hepimizin görevidir" dedi.

Ordu'nun en yüksek tepesi Göndeliç Dağı'nda AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen kayak merkezinin yaylaları ve meraları yok edeceğini belirten Karagöl Yaylaları Çevre ve Turizm Derneği, tepki için şenlik düzenledi.

"Karagöl yaylaları eşsiz doğal güzellikleriyle hepimizin gurur kaynağı"

Şenlikte açılış konuşması yapan Karagöl Yaylaları Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Koç, şunları söyledi:

"Bugün burada çevremizi ve doğal kaynaklarımızı koruma konusunda farkındalık yaratmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Karagöl yaylaları eşsiz doğal güzellikleriyle hepimizin gurur kaynağı ancak bu güzellikleri gelecek nesillere aktarabilmek için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Bugün burada, yeraltı ve yer üstü kaynaklarımızın korunması konusunda önemli mesajlar vermek istiyoruz. Öncelikle İstanbul'da yaşayıp memleketine gelip giden memleketinin doğasını aynı bulmak istiyorsa korunması gerektiğini bilen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada yaşayanların da desteğiyle ormanlarımızın kesimlerinin düzenli yapılması, HES projeleriyle doğanın susuz bırakılmaması ve maden aramalarıyla doğamızın tahrip edilmemesi gibi konulara dikkat çekmek istiyoruz. Doğal kaynaklarımız hem yeraltı hem yer üstü zenginliklerimizdir. Bu kaynakları bilinçli bir şekilde kullanmak, korumak çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın tek yoludur. Bu nedenle herkesin bu konularda duyarlı olması ve üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Karagöl Yaylalarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel yaylalar hepimizin ortak mirasıdır ve bu mirası korumak da hepimizin görevidir."

"Halkın istemediği bir şeyi kimse gerçekleştiremez"

Ordu Çevre Derneği adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak ise şunları söyledi:

"Mesudiye her türlü ekolojik yıkımla karşı karşıya. RES'inden HES'ine, taş ocaklarından şimdi de yaylada kayak merkezi yapılması düşünülüyor Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından. O nedenle şenliği bir basın açıklamasına dönüştürme ihtiyacı doğdu. katılımcı arkadaşları kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Böyle mücadeleci arkadaşları görmek bize gurur veriyor. Kayak merkezi çam başında var, arkamızda gördüğünüz küçük derecikler var onlarda yok edilecek. Geldiğimizde koyun sürüsüyle karşılaştık demek ki burada hayvancılık da var burası bir mera, kayak merkezi olduğunda bunların hepsi yok olacak ayrıca, kayak merkezi bir ticari kuruluşlar buraya gelecekler tarım alanlarımızı özellikle meralar yok olacak. Burada kayak merkezinin yapılacağını sanmıyorum çünkü halk karşı çıkıyorsa şirketlerde olsa yönetenlerde olsa geri adım atmak zorunda kalacaklar. Halk istemiyorsa hiçbir şey yapılmaz halka bir yararı yok."