Karagöz Oyununa Büyük İlgi - Son Dakika
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Karagöz Oyununa Büyük İlgi

Karagöz Oyununa Büyük İlgi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde sahnelenen 'Karagöz'ün Gelin Olması' oyunu izleyicilerden tam not aldı.

31.12.2024 15:40
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARAKUM) tarafından hazırlanan "Karagöz'ün Gelin Olması" oyunu izleyiciden tam not aldı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen geleneksel Hacivat-Karagöz oyununa BUÜ Türk Sanat Müziği Korosu da canlı müziklerle eşlik etti. Çocuk ve yetişkinlerin büyük bir ilgi gösterdiği oyunun açılış konuşmasını KARAKUM Müdürü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim İ. Öztahtalı yaptı. UNESCO tarafından 2009 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alınan Karagöz oyunlarının Bursa ve Türkiye'yi anlatan çok önemli bir araç olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Öztahtalı, KARAKUM'un dünyada Karagöz Hayal Oyunları üzerine kurulmuş tek akademik birim olduğunun altını çizdi.

BUÜ Türk Sanat Müziği Topluluğunu Şef Süveyda Çolakoğlu'nun yönettiği, KARAKUM Müdür Yardımcısı Hayali Nevzat Çiftçi tarafından sahnelenen oyun sonrasında tüm ekibe koro üyelerine çiçek taktim edildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, önceki dönem Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Ali Sait Liman ve Litvanya Fahri Konsolosu Berat Tunakan da oyunu izleyenler arasında yer aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karagöz Oyununa Büyük İlgi - Son Dakika

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