Karagöz'ün Uzay Yolculuğu Etkinliği Bilim Meraklılarını Buluşturdu - Son Dakika
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Karagöz'ün Uzay Yolculuğu Etkinliği Bilim Meraklılarını Buluşturdu

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Karagöz'ün Uzay Yolculuğu' isimli gölge oyunu, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak gerçekleştirildi. Etkinlikte bilim tutkunları, teleskopla Jüpiter, Satürn ve Ay'ı gözlemleme fırsatı buldu.

17.03.2025 18:37
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Karagöz'ün uzay yolculuğu perdeye yansıdı

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından Ramazan ayının ruhuna uygun temada gerçekleşen etkinlikte, "Karagöz'ün Uzay Yolculuğu" isimli gölge oyunu sahnelenirken, bilim meraklıları Osmangazi Meydanı'na kurulan teleskopla Jüpiter, Satürn ve Ay gözlemi yaptı.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Osmangazili vatandaşları bilim dolu bir buluşmada bir araya getirdi. Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü'yle ortaklaşa düzenlenen bilim buluşmalarının 8'incisi Osmangazi Gösteri Merkezi ve Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirildi. 'Karagöz Bilim İnsanı Olsaydı!' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ilk olarak Hayali Tayfun Özeren tarafından "Karagöz'ün Uzay Yolculuğu" isimli gölge oyunu sahnelendi. Emekli Bürokrat Vedat Atacan, "Karagöz Neden Bilim İnsanı Değildi?" isimli sunumunu gerçekleştirdi. Amatör astronom Tolga Dıraz ise gece gözlemi yapılan gök cisimleri hakkında bilgiler verdi. Etkinliğe katılanlar Karagöz gölge oyunuyla keyifli anlar yaşarken, alanında uzman hocalar tarafından verilen eğitimlerle bilim dolu bir gece geçirdi. Katılımcılar etkinlikte Jüpiter, Satürn ve Ay'ı gözlemleme imkanı buldu.

"Karagöz'ün yaşadığı dönemde Batı'da henüz matbaa keşfedilmemişti"

Osmangazili bilim severlerle 8'inci kez bir araya geldiklerini ifade eden Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan, "Bu buluşmamızda, Ramazan ayının anlamıyla özdeşleştireceğimiz Karagöz üzerinden bir tema kurduk. Bir özlemi ifade etmek istiyoruz. Karagöz'ün yaşadığı dönemde Batı'da henüz matbaa keşfedilmemişti ve coğrafi keşifler yapılmamıştı. Ancak o dönemde toplumumuz dünya ölçeğinde en ileride toplumlardan biriydi. Bizler bu etkinlikte halkı bilimle buluştururken bu soruyu düşündürmek istedik. Diyoruz ki keşke Karagöz, bilim insanı olsaydı. Bu temayla bir etkinlik kurguladık. Geleneksel olarak bir Karagöz gösterisi, gerçekleştirdik. Bu gösteride de bilim temalı bir oyun sergiliyoruz. Hayali Tayfun Özeren, sanatçımız bu konuda bize destek oldu. Yaptığımız gözlem ilgili gezegenlerin bilgisini arkadaşlarımız paylaştı. Sunumların ardından bilim meydanı olmasını istediğimiz Osmangazi Meydanı'nda teleskopla vatandaşların katılımıyla gözlem yaptık" dedi.

"Bilimin oluşmasında etkili olan şehirler Anadolu'dan çıkmıştır"

Emekli Bürokrat Vedat Atacan ise, "Mezopotamya ve Mısır günümüz medeniyetinin beşiğidir. Bilimimizin kökenleri 5 bin yıl önceye, bu iki medeniyete kadar uzanır. Eğer bir kişi, bilimsel bir toplantıda ben Yunan medeniyetinden konuşuyorum diyorsa bilin ki o kişi Anadolu medeniyetini anlatıyordur. Bir kişi Roma medeniyeti üzerine konuşacağım dediğinde, onun sözlerinin hepsinde Truva, Çatalhöyük, Nusaybin ve Harran'ın izi vardır. Yani kökü Anadolu'dur. Bilimin oluşmasında etkili olan şehirler ise şu şekildedir. Atina, Konstantinopolis, (İstanbul) İskenderiye, Edessa, (Şanlıurfa) Antakya, Harran, Nusaybin, Humus ve Bağdat, ismi vardır" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Osmangazili bilim severler, böylesine bilim dolu bir gecede kendilerini bir araya getirdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karagöz'ün Uzay Yolculuğu Etkinliği Bilim Meraklılarını Buluşturdu - Son Dakika

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