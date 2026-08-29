Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Karakuş’tan Karakoçan’daki elektrik kesintilerine tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Karakuş’tan Karakoçan’daki elektrik kesintilerine tepki

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Karakuş’tan Karakoçan’daki elektrik kesintilerine tepki
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Karakoçan'da yaz aylarında 8-9 saate varan elektrik kesintileri yaşandığını belirtti. Aksa Fırat Elektrik yetkililerinin eylül ayında yatırım çalışmalarına başlanacağını söylediğini aktaran Karakuş, çalışmalar başlamazsa konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Karakoçan'da yaz aylarında 8-9 saate varan elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, Aksa Fırat Elektrik yetkililerinin eylül ayında yatırım çalışmalarının başlayacağı yönünde bilgi verdiğini söyledi. Karakuş, "Çalışmalar başlamazsa yeniden burada olacağız ve sorunun çözülene kadar takipçisi olacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte Karakoçan'da gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinin ardından ilçede yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karakoçan'ın merkez mahallelerinde özellikle yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintileri yaşandığını belirten Karakuş, vatandaşlardan bu konuda yoğun şikayet aldıklarını söyledi. Kesintilerin bazı günlerde 8-9 saate kadar ulaştığının kendilerine iletildiğini ifade eden Karakuş, elektriklerin sık sık gidip gelmesi nedeniyle kombi, buzdolabı ve çeşitli beyaz eşyalarda arızalar meydana geldiğini dile getirdi.

Aksa Fırat Elektrik yetkilileriyle görüştüklerini belirten Karakuş, şirket yetkililerinin kendilerine Karakoçan için yatırım programının onaylandığını, belediyeden gerekli kazı izinlerinin alındığını ve yüklenici firmaların hazır olduğunu aktardığını söyledi. Çalışmaların eylül ayı itibarıyla başlayacağının kendilerine bildirildiğini ifade eden Karakuş, "Eğer bu açıklama sahada karşılığını bulur ve çalışmalar başlarsa bizim için memnuniyet verici ve tatmin edici olacaktır" dedi.

Verilen sözlerin takipçisi olacaklarını vurgulayan Karakuş, eylül ayında yeniden Karakoçan'a gelerek çalışmaların başlayıp başlamadığını yerinde inceleyeceklerini belirtti. Karakuş, çalışmaların başlamaması halinde konuyu Elazığ Valiliği ve siyasi parti ayrımı gözetmeksizin kentin milletvekilleri nezdinde gündeme taşıyacaklarını kaydetti.

Vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin artık ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Karakuş, elektrik kaynaklı olduğu belirtilen arızalar nedeniyle vatandaşların yüksek tamir ve yenileme maliyetleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Karakuş, "Eylül ayında bize verilen söz doğrultusunda Karakoçan'da kazı çalışmalarının başlamasını bekliyoruz. Başlamadığı takdirde yeniden burada olacağız ve çalışmaların yapılmadığı meydanlarda ikinci bir açıklama yapacağız. Karakoçanlı hemşerilerimizin yaşadığı bu sorunun çözülene kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Karakoçan, Politika, Elazığ, Eylül, Refah, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Karakuş’tan Karakoçan’daki elektrik kesintilerine tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
Fidan hoca gözaltına alındı Fidan hoca gözaltına alındı
Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek’te Putin ile görüşecek Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek'te Putin ile görüşecek
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Volkswagen Osnabrück’te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Osnabrück'te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın

18:39
Üsküdar’daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan’ın ölüm sebebi ortaya çıktı
Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı
18:35
Beşiktaş’ın rakibi Bayer Leverkusen’i üçlediler
Beşiktaş'ın rakibi Bayer Leverkusen'i üçlediler
18:24
Leao’dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim
Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim
18:16
Batman’da annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu
Batman'da annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu
17:33
“Fidan Hoca“ tutuklandı
"Fidan Hoca" tutuklandı
16:28
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 18:50:28. #7.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Karakuş’tan Karakoçan’daki elektrik kesintilerine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement