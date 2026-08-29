Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Karakuş’tan Karakoçan’daki elektrik kesintilerine tepki

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Karakoçan'da yaz aylarında 8-9 saate varan elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, Aksa Fırat Elektrik yetkililerinin eylül ayında yatırım çalışmalarının başlayacağı yönünde bilgi verdiğini söyledi. Karakuş, "Çalışmalar başlamazsa yeniden burada olacağız ve sorunun çözülene kadar takipçisi olacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte Karakoçan'da gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinin ardından ilçede yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karakoçan'ın merkez mahallelerinde özellikle yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintileri yaşandığını belirten Karakuş, vatandaşlardan bu konuda yoğun şikayet aldıklarını söyledi. Kesintilerin bazı günlerde 8-9 saate kadar ulaştığının kendilerine iletildiğini ifade eden Karakuş, elektriklerin sık sık gidip gelmesi nedeniyle kombi, buzdolabı ve çeşitli beyaz eşyalarda arızalar meydana geldiğini dile getirdi.

Aksa Fırat Elektrik yetkilileriyle görüştüklerini belirten Karakuş, şirket yetkililerinin kendilerine Karakoçan için yatırım programının onaylandığını, belediyeden gerekli kazı izinlerinin alındığını ve yüklenici firmaların hazır olduğunu aktardığını söyledi. Çalışmaların eylül ayı itibarıyla başlayacağının kendilerine bildirildiğini ifade eden Karakuş, "Eğer bu açıklama sahada karşılığını bulur ve çalışmalar başlarsa bizim için memnuniyet verici ve tatmin edici olacaktır" dedi.

Verilen sözlerin takipçisi olacaklarını vurgulayan Karakuş, eylül ayında yeniden Karakoçan'a gelerek çalışmaların başlayıp başlamadığını yerinde inceleyeceklerini belirtti. Karakuş, çalışmaların başlamaması halinde konuyu Elazığ Valiliği ve siyasi parti ayrımı gözetmeksizin kentin milletvekilleri nezdinde gündeme taşıyacaklarını kaydetti.

Vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin artık ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Karakuş, elektrik kaynaklı olduğu belirtilen arızalar nedeniyle vatandaşların yüksek tamir ve yenileme maliyetleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Karakuş, "Eylül ayında bize verilen söz doğrultusunda Karakoçan'da kazı çalışmalarının başlamasını bekliyoruz. Başlamadığı takdirde yeniden burada olacağız ve çalışmaların yapılmadığı meydanlarda ikinci bir açıklama yapacağız. Karakoçanlı hemşerilerimizin yaşadığı bu sorunun çözülene kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.