Karaköyspor Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
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Yerel

Karaköyspor Play-Off'a Yükseldi

Karaköyspor Play-Off\'a Yükseldi

Karaköyspor, Bilecik 1. Amatör Ligi'nde 3. olarak play-off'a katılmayı başardı.

24.03.2025 11:12
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Bilecik 1. Amatör Ligi'nde gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Karaköyspor, büyük bir başarıya imza atarak play-off'a çıkmaya hak kazandı.

Bilecik 1. Amatör Ligi A Grubu'nda yer alan Karaköyspor, 14 haftada topladığı 22 puanla ligi 3'üncü sırada bitirerek, adını play-off'a yazdırdı. Karaköyspor Kulübü Başkanı İsmail Sert, kulübün elde ettiği bu büyük başarının ardındaki azim, mücadele ve takım ruhuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bizlere büyük bir gurur ve heyecan yaşatan Karaköysporumuz, Bilecik 1. Amatör Ligi'nde gösterdiğimiz azim, mücadele ve takım ruhu sayesinde ligi 3. sırada tamamlayarak Play-Off'a kalmamız, Karaköyspor'un yükselen başarısının en büyük göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen oyuncularına, teknik ekibine ve her zaman destek veren Karaköyspor taraftarına teşekkür ederim. Karaköyspor'un, Bilecik 1. Amatör Ligi'nde gruplarda gösterdiği başarılarının yanı sıra, play-off'a hak kazanan tek köy takımı olarak da tarihi bir başarıya imza attı. Play-off tarihi açıklandığında, tüm camiamızı bu büyük mücadelede takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte daha büyük zaferlere ulaşmak dileğiyle. Karaköyspor'un bu başarıyı yakalamadaki azmi ve kararlılığı, futbolseverlere örnek olacak nitelikte. Bu tarihi an, yalnızca kulüp için değil, Pazaryeri ilçesi için de büyük bir gurur kaynağı oldu" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karaköyspor Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika

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