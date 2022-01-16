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Karalar: "Yöneticiler karşısında bir direnç olmazsa demokrasiden uzaklaşabiliyor" - Son Dakika

Karalar: "Yöneticiler karşısında bir direnç olmazsa demokrasiden uzaklaşabiliyor"

16.01.2022 13:33
Karalar: "Yöneticiler karşısında bir direnç olmazsa demokrasiden uzaklaşabiliyor"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yöneticilerin karşısında bir direnç, bir regülatör olmazsa, bir süre sonra demokrasiden uzaklaşılabildiğini ifade ederek, "Kendimi de içine koyarak söylüyorum;

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yöneticilerin karşısında bir direnç, bir regülatör olmazsa, bir süre sonra demokrasiden uzaklaşılabildiğini ifade ederek, "Kendimi de içine koyarak söylüyorum; yönetici üst üste seçildikten bir süre sonra kendisini başka bir moda sokuyor, her söylediğinin doğru olduğunu düşünmeye başlıyor. Bunun sonucunda yanlış kararlar veriyor" dedi.

Başkan Karalar, hafta sonu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Şehir Plancıları Odası Adana Şubesi ve Jeoloji Mühendisler Odası Adana Şubesi'nin genel kurullarına katıldı.

Mühendis olması dolayısıyla konuşmasında katılımcılara "meslektaşlarım" diye hitap eden Başkan Zeydan Karalar, "Yöneticilerin karşısında bir direnç, bir regülatör olmazsa, bir süre sonra demokrasiden uzaklaşılabiliyor. O yüzden odaların, demokratik kitle örgütlerinin güçlü olmasını önemsiyorum. Kendimi de içine koyarak söylüyorum; yönetici üst üste seçildikten bir süre sonra kendisini başka bir moda sokuyor, her söylediğinin doğru olduğunu düşünmeye başlıyor. Bunun sonucunda yanlış kararlar veriyor. Böyle durumlarda onu durduran bir mekanizme olmazsa işler kötüye gidiyor. Odaların, demokratik kitle örgütlerinin, esnaf odalarının, toplumsal muhalefetin güçlü olduğu dönemlerde, yöneticiler bu kadar çok yanlış karar alamazdı. Çünkü halkın, ülkenin aleyhine bir karar oluşabileceği zaman, yöneticiler karşıda bir direnç olduğunu bilirlerdi. Onun için bir ortak paydada buluşup, birlikteliğin gücünü ve kapsamını artırma konusunda üzerimize düşeni yapmak zorundayız" diye konuştu.

Şehir Plancıları Odası Adana Şubesi Genel Kurulu'nda da katılımcılara hitap eden Başkan Zeydan Karalar, demokrasi konusunda ilerleme sağlamak için, demokratik direnç oluşturulması ve birliktelik gösterilmesi gerektiğine dair çağrılarını yineledi. Karalar şöyle devam etti:

"Yöneticiler; yaptıkları yanlışlar karşısında demokratik kurumlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, ilgili kurum ve kuruluşlar olmadığı takdirde bir süre sonra yaptığı her işin, söylediği her sözün doğru olduğunu düşünme moduna girebiliyor. Böyle sınırsız bir güç hakkını vermeyecek demokratik direnç gücünün toplumda olması gerek. O olmayınca sonuçları olumsuz gelişebiliyor. Meslek odalarının, toplumun demokratik güçlerinin daha etkin olduğu dönemlerde şimdiki gibi getirilmek istenen yasaları getirme yetkisine sahip olamadı yöneticiler. İnşallah yakın zamanda yine birlik ve beraberlik içinde, ülkemize yeniden güçlü demokratik kitle örgütlerini ve güçlü demokrasiyi getireceğiz."

Meslek odalarıyla birlikte çalıştıklarını ve onlarla birlikte yürümekten son derece mutlu olduklarını belirten Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim TMMOB'ne bağlı meslek odalarıyla, yönetici ve üyeleriyle aram her zaman iyi olmuştur. Buna rağmen odaların doğası gereği beni de eleştirdikleri zamanlar oluyor. Bu da son derece doğal bir durum. Biz odalarla konuşarak, istişare ederek yürümeye her zaman sıcak baktık ve bunun gereklerini yerine getiriyoruz. Ben odalarla iş birliğini çok önemsiyorum. Kent için yaptığımız işleri birlikte yapıyoruz. Birlikte yaptığımız yeni plan, Adana'nın şehircilik açısından kötüye gitmesini engelleyebilir. Adana'da bu konuda geçmişte olan olmuş. Bundan sonra oluşabilecek hasarları en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu konuda birlikte çalışıyoruz. Biz doğduğumuzdan bu yana demokrasi mücadelesi veriyoruz. Mücadelemiz devam ediyor. Umarım bu mücadelemiz başarıya ulaşır ve birlikte rahat ederiz. Günlük yaşantılarımız, ailelerimiz elbette çok önemli ama memleket sorunlarını da asla göz ardı etmeden, arka plana atmadan, ülkenin sorunlarıyla ilgili aydın olmanın gereğini yerine getirmemiz lazım." - ADANA

Karalar: Yöneticiler karşısında bir direnç olmazsa demokrasiden uzaklaşabiliyor
Karalar: Yöneticiler karşısında bir direnç olmazsa demokrasiden uzaklaşabiliyor

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Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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