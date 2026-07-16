Karaman\'da 15 Temmuz\'un 10. yıl dönümünde meydanlarda coşkulu anma

Karaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı sabahın erken saatlerinde başladı. Şehitlik ziyaretleri ile başlayan programlar, akşam meydandaki etkinlikler ile devam etti. Programa, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması sonrası kalabalık hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

"10 sene önce karanlık bir gün yaşandı"

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, programdaki konuşmasında, 10 sene önce karanlık bir gün yaşandığını söyledi.

Darbecilerin, milletin kendilerine emanet ettiği silahı yine millete doğrulttuğunu aktaran Çiçek, "10 sene önceki gibi benzer darbe girişiminde bulunmak isteyen güruhlar olabilir. Onların zihniyeti, bu coşkuyu, bu kalabalığı gördükleri zaman Allah'ın izniyle asla başarılı olamayacak. Bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık diliyorum" ifadesini kullandı.

Programda mehteran takımı gösterisi ile şiirler okundu. Daha sonra edebiyatçı ve yazar Hayati İnanç'ın katılımıyla "15 Temmuz Söyleşisi" gerçekleştirildi. - KARAMAN