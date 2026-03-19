Karaman'da Bayram Güvenliği Önlemleri Alındı

19.03.2026 20:34
Vali Çiçek, Ramazan Bayramı öncesi güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığını açıkladı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşların huzur içerisinde bir Ramazan Bayramı geçirmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Vali Çiçek, Ramazan Bayramı arifesinde Karaman-Konya kara yolu üzerindeki trafik denetleme noktasını ziyaret etti. Vali Çiçek'e İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı eşlik etti. Denetim sırasında ekiplerle bir araya gelen Çiçek, durdurulan araç sürücüleriyle sohbet ederek trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

"Tüm imkanlarımızla sahadayız"

Alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren Vali Çiçek, bayram öncesinde tüm tedbirlerin alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Ramazan'ın bereketini bir ay boyunca yaşadık. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Tüm Karamanlı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için tüm ekiplerimizle sahada olacağız. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız 94 ayrı noktada 137 ekip ve bin 193 personel görev yapacak. Trafik denetimleri büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 9 dron ile denetimler gerçekleştirilecek. Ayrıca uyuşturucuyla mücadelede 4 narkotik köpeğimiz görev alacak."

"Sağlık ve AFAD ekipleri görevleri başında olacak"

Sağlık hizmetlerine de değinen Çiçek, "112 ekiplerimizden 20 personel sahada olacak, bin 266 sağlık personelimiz de hastanelerde hizmet verecek. İtfaiye, zabıta ve AFAD ekiplerimiz de görevlerinin başında olacak" dedi.

Vali Çiçek, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, "Özellikle hız limitlerine riayet edilmesi, trafik işaretlerine uyulması ve emniyet kemerinin ihmal edilmemesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından denetime katılan Vali Çiçek, sürücülere bilgilendirmelerde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez’i görevden aldı Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı
9 gollü müthiş maç Barcelona, Camp Nou’da gövde gösterisi yaptı 9 gollü müthiş maç! Barcelona, Camp Nou'da gövde gösterisi yaptı
Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz
Beşiktaş, EuroCup’ta yarı finale yükseldi Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finale yükseldi
Hülya Avşar’dan Hande Ataizi’ne yanıt: Ne derse desin Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği

20:37
Sidiki Cherif’e milli takım müjdesi
Sidiki Cherif'e milli takım müjdesi
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden milyonluk kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden milyonluk kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
19:06
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
19:03
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
