Karaman\'da Bayram Güvenliği Önlemleri Alındı

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşların huzur içerisinde bir Ramazan Bayramı geçirmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Vali Çiçek, Ramazan Bayramı arifesinde Karaman-Konya kara yolu üzerindeki trafik denetleme noktasını ziyaret etti. Vali Çiçek'e İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı eşlik etti. Denetim sırasında ekiplerle bir araya gelen Çiçek, durdurulan araç sürücüleriyle sohbet ederek trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

"Tüm imkanlarımızla sahadayız"

Alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren Vali Çiçek, bayram öncesinde tüm tedbirlerin alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Ramazan'ın bereketini bir ay boyunca yaşadık. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Tüm Karamanlı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için tüm ekiplerimizle sahada olacağız. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız 94 ayrı noktada 137 ekip ve bin 193 personel görev yapacak. Trafik denetimleri büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 9 dron ile denetimler gerçekleştirilecek. Ayrıca uyuşturucuyla mücadelede 4 narkotik köpeğimiz görev alacak."

"Sağlık ve AFAD ekipleri görevleri başında olacak"

Sağlık hizmetlerine de değinen Çiçek, "112 ekiplerimizden 20 personel sahada olacak, bin 266 sağlık personelimiz de hastanelerde hizmet verecek. İtfaiye, zabıta ve AFAD ekiplerimiz de görevlerinin başında olacak" dedi.

Vali Çiçek, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, "Özellikle hız limitlerine riayet edilmesi, trafik işaretlerine uyulması ve emniyet kemerinin ihmal edilmemesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından denetime katılan Vali Çiçek, sürücülere bilgilendirmelerde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı. - KARAMAN