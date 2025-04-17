Kıbrıs Gazilerine Onur Programı

Karaman Defterdarlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi üyesi olan Kıbrıs gazilerini onurlandırmak için bir program düzenledi.

Defterdarlıkta düzenlenen programa, Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar, Vergi Dairesi Müdürü Kemal Gökbayrak ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi Başkanı Behiç Baş ve gaziler katıldı.

"Kahraman gazilerimizi ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz"

Gazilere olan minnet duygusunu dile getiren Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar, "Bugün, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını hiçe sayarak mücadele etmiş kahraman gazilerimizi ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Sizler, bu toprakların ilelebet vatan kalmasının, bayrağımızın özgürce dalgalanmasının, milletimizin huzur ve güven içinde yaşamasının en büyük teminatısınız. Fedakarlıklarınız, cesaretiniz ve vatan sevginiz, bizlere ve gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Sizlerin destansı mücadeleleri, bu milletin hafızasına altın harflerle kazınmıştır. Bizler, gösterdiğiniz kahramanlıkları asla unutmayacağız. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin hatıralarına sahip çıkmak en önemli görevlerimizden biridir. Devletimiz, gazilerimizin ve şehit ailelerimizin her zaman yanındadır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyorum. Sizlere sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum" dedi

"Şu an 41 yaşayan gazimiz var"

Defterdar Karpınar'ın konuşmasının ardından misafirlere yemek ikram edildi. Yemek sonrası yapılan duanın ardından söz alan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi Başkanı Behiç Baş ise şu şekilde konuştu:

"Şahsım ve kahraman gazilerimiz adına teşekkürlerimi arz ederim. Allah tüm gazilerimize uzun ömürler versin. Şu an 41 yaşayan gazimiz var. Ayrıca 5 Kore gazimizin eşi ve 15 ahirete irtihal etmiş gazimizin yakınıyla birlikte toplamda 58 üyemiz bulunuyor. Dernek olarak faaliyetlerimize aktif şekilde devam ediyoruz."

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - KARAMAN